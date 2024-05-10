В Иране стартовал второй тур парламентских выборов

В Иране начался второй тур парламентских выборов в Исламский консультативный совет, во время которого избиратели в 22 округах по всей стране изберут кандидатов в депутаты на оставшиеся 45 мест, передает корреспондент агентства Kazinform.

Избирательные участки открылись в 8 часов утра по местному времени (09:30 по Астане) в пятницу. Голосование проходит в 15 провинциях Ирана, 90 кандидатов претендуют на 45 мест в парламенте.

Избирательная комиссия страны проинформировала, что голосование продлится до 18:00 по местному времени с возможностью продления, если министр внутренних дел сочтет это необходимым.

Исламский консультативный совет, также называемый как Меджлис – однопалатный парламент Исламской республики Иран, состоит из 290 депутатов, которые избираются сроком на 4 года.

Первый тур прошел 1 марта 2024 года, в результате чего в парламент прошли 245 кандидатов. Судьба оставшихся 45 мест будет определена в ходе сегодняшнего второго тура выборов.

На оставшиеся места претендуют 90 кандидатов, не набравших абсолютного большинства - более 50 процентов голосов в первом туре.

Из 85-миллионного населения Ирана более 61 миллиона человек имеют право голоса. В первом туре выборов уровень участия составил около 41 процент или 25 миллионов человек.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи проголосовал рано утром 10 мая, в ходе выступления он подчеркнул важность второго тура, призвав иранский народ принять участие в этом туре выборов так же достойно, как и в первом туре.

- Чем больше голосов, тем сильнее парламент, а чем сильнее парламент, тем больше возможностей работать в стране, - заявил аятолла.

Ожидается, что результаты плебисцита определят траекторию решения множества вопросов, стоящих перед новым парламентом.

Окончательные результаты ожидаются к 13 мая, хотя результаты для мелких округов могут быть известны раньше.