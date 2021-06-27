В Иране произвели тестовую партию «Спутника V»

ИРАН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Тестовая партия вакцины против коронавируса «Спутник V» произведена в Иране, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА ТАСС.

Российский фонд прямых инвестиций и Actoverco, одна из ведущих фармацевтических компаний Ирана, объявили о производстве в стране тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Таким образом Иран стал первым государством Ближневосточного региона, в котором производится вакцина «Спутник V».

Вакцина, произведенная в Иране, будет использоваться для исполнения национальной программы вакцинации на территории Ирана.

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

Она создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.