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    03:13, 08 Август 2023 | GMT +6

    В Ираке заблокировали мессенджер Telegram

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    Фото: Getty/ The New Arab
    БАГДАД. КАЗИНФОРМ – Министерство связи Ирака объявило в воскресенье об официальной блокировке приложения Telegram по всей стране из соображений национальной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство связи Ирака.

    «Решение о блокировке Telegram было принято в соответствии с директивами вышестоящих органов по вопросам национальной безопасности и с целью защиты персональных данных граждан», - сообщается в заявлении ведомства.

    Властями Ирака было установлено, что приложение нарушает целостность обработки данных, что противоречит закону. Ранее иракские СМИ сообщали о популярности Telegram -каналов, которые содержат большое количество личных данных, включая имена, адреса и родственные связи жителей страны.

    В министерстве также подчеркнули, что соответствующие государственные учреждения неоднократно обращались к управляющей компании приложения Telegram с просьбой о сотрудничестве для закрытия платформ, которые приводят к утечке официальных данных государственных учреждений и личной информации граждан. Однако компания не ответила и не выполнила ни один из этих запросов.

    «Министерство связи подтверждает свое уважение прав граждан на свободу слова и общения без ущерба для безопасности государства и его институтов и выражает уверенность в понимании гражданами этой меры», - подчеркнули в ведомстве.

    Сервис был фактически заблокирован к полудню воскресенья и новые сообщения не загружались для пользователей в Багдаде. Приложение по-прежнему было доступно для пользователей, подключенных через VPN.

    Сервис NetBlocks заявил, что с 6 августа сетевые данные подтверждают ограничение использования платформы обмена сообщениями Telegram на большей части территории Ирака, за исключением автономного региона Иракский Курдистан.

    Telegram очень популярен в Ираке. Приложение широко используется для обмена сообщениями и контентом, а также в качестве источника новостей. Кроме того, мессенджер также используется в качестве пропагандистской платформы для групп, связанных с вооруженными группировками и проиранскими политическими партиями, отмечает газета The New Arab.

    Бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики в воскресенье выразил недовольство запретом Telegram, подчеркнув, что правительство должно обратить свое внимание на платформы, пропагандирующие насилие и ненависть, передает иракское агентство Shafaq News.

    Ранее Telegram блокировался и в других странах. В апреле доступ к приложению был приостановлен в Бразилии из-за того, что оно не предоставило данные о неонацистских группах, действующих на платформе. Через два дня решение было отменено в апелляционном порядке.
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