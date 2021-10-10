Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Ираке начались парламентские выборы

Автор:  
Арсен Утешев
10 Октября 2021, 15:35
В Ираке начались парламентские выборы

БАГДАД.КАЗИНФОРМ – В Ираке начались досрочные парламентские выборы в Совет представителей – парламент республики, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В воскресенье, 10 октября, в Ираке начались всеобщие парламентские выборы, которые проводятся на несколько месяцев раньше срока.

Текущая сессия парламента должна была закончиться в 2022 году, но осенью 2019 года на волне массовых народных протестов было свергнуто предыдущее правительство, после чего политические партии решили провести досрочные выборы. В связи с этим нынешнее правительство во главе с премьер-министром Ирака Мутафой Казыми назначило голосование на несколько месяцев раньше.

Сегодня на 329 депутатских мандатов претендуют более 3,2 тысяч кандидатов, 951 из которых - женщины, а 789 - самовыдвиженцы.

По данным избирательной комиссии страны, как минимум 167 партий и более 3200 кандидатов борются за 329 мест в парламенте Ирака.

В 83 избирательных округах за места в законодательном органе будут бороться 109 партий и 21 политическая коалиция, сформированная в основном по религиозно-этническому признаку. В частности, на выборах участвуют 7 шиитских, 4 суннитские, а также 2 курдские коалиции.

15 сентября лидеры всех политических партий, блоков и коалиций подписали документ, который, согласно заявлению канцелярии президента страны Бархама Салеха, «создает безопасную и стабильную среду для выборов, предоставляет кандидатам равные возможности и направлен на обеспечение соблюдения инструкций Центризбиркома». Они обязались признать окончательные результаты волеизъявления, которые утвердит Верховный суд Ирака.

Сразу после открытия избирательных участков на одном из них проголосовал премьер-министр Мустафа Казыми.

«Я обращаюсь к народу Ирака: еще есть время. Идите и голосуйте за Ирак и голосуйте за свое будущее», - заявил иракский премьер.

photo

Выборы проходят в условиях беспрецедентных мер безопасности, в стране сегодня закрыты все пограничные переходы и аэропорты. Для предотвращения провокаций и терактов на выборах работают не менее 250 тысяч силовиков.

За неделю до начала выборов все сотрудники МВД Ирака были переведены на усиленный режим несения службы. С 7 по 13 октября властями страны запрещено проведение любых массовых собраний и шествий, а сегодня, в день проведения выборов, закрыты все магазины, торговые центры и рестораны, за исключением аптек, продуктовых отделов, некоторых рынков и пекарен.

С 9 октября до утра 11 октября в стране ограничено передвижение между провинциями, а воскресенье и понедельник объявлены нерабочими днями.

В этих условиях, связанными с принятыми мерами безопасности, силовики, беженцы, внутренне перемещенные лица и заключенные – в общей сложности около 1,2 миллиона человек – проголосовали досрочно в пятницу.

Избирательным правом в Ираке с населением 40 млн человек обладают порядка 26,9 млн жителей. Между тем, по мнению экспертов, из-за высокой степени недоверия к властям и непрекращающегося кризиса в экономике, здравоохранении и других областях явка, как и на выборах 2018 года, вряд ли превысит 40%.

photo

После утверждения результатов президент Бархам Салих в течение 15 дней поручит парламенту созвать заседание и выбрать спикера. Затем депутаты парламента уже смогут выбрать президента в течение отведенных для этого 30 дней.

После этого самый крупный блок в парламенте назначает премьер-министра для формирования правительства.

Как отмечается, наибольшие шансы на победу имеет коалиция движения садристов (в действующем парламенте представлена блоком «Ас-Саирун») во главе с имамом Муктадой ас-Садром, традиционно выступающим с требованиями социальной справедливости, строительства школ и больниц, а также невмешательства иностранцев во внутренние дела Ирака.

photo


Выборы   Ближний Восток   Ирак  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной