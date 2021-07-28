В иорданском парламенте обсудили ход реализации политических реформ в Казахстане

АММАН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве Айдарбек Туматов провел встречу со Спикером Палаты представителей Парламента Иордании Абдель Монеймом аль-Аудатом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи, состоявшейся 27 июля, иорданская сторона была проинформирована о реализуемых в Казахстане ключевых инициативах президентского пакета политических реформ.

В частности, казахстанский дипломат отметил такие новшества в законодательстве, как снижение регистрационного барьера для создания политических партий и порога их прохождения на парламентских выборах, включение в избирательные бюллетени графы «против всех», а также внедрение 30-ти процентной квоты в партийных списках для женщин и молодежи.

Кроме того, Посол также подробно остановился на Концепции развития местного самоуправления РК, предусматривающей в рамках модернизации политической системы переход к прямым выборам акимов сельских округов.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества по линии нижних палат, в том числе о проведении в текущем году заседания Казахстанско-иорданской парламентской группы дружбы.

Сегодня Иордания и Казахстан продолжают сотрудничество между законодательными органами обеих стран.

В мае А.Туматов провел также встречу с главой Сената парламента Иордании Фейсалом аль-Файезом, на которой иорданский спикер отметил важность расширения сотрудничества между Амманом и Нур-Султаном в сферах экономики, культуры, туризма, а также межпарламентского сотрудничества, призывав к обмену опытом в этих областях.

«В настоящее время межпарламентское сотрудничество между парламентами Казахстана и Иордании развивается поступательно», - отметил заместитель председателя Сената Нурлан Абдиров в ходе состоявшейся в прошлом месяце встречи с послом Иордании Юсуфом Абдельгани в Нур-Султане.







