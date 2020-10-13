В Иордании утвержден новый кабинет министров

АММАН. КАЗИНФОРМ - В Иордании утверждено новое правительство в главе с премьер-министром Бишером аль-Хасауной, передает МИА «Казиноформ» со ссылкой на ИА PETRA.

В понедельник королевским указом Башир аль-Хасауна назначен на должности премьер-министра и министра обороны. Обновленный кабинет министров был приведен к присяге перед королем Абдаллой II во дворце Аль-Хусейния.

Из-за положительного результата теста на COVID-19 один из членов нового правительства - Махмуд Харабшех будет приведен к присяге после выхода с карантина.

На церемонии присутствовали сын короля – наследный принц Хусейн и председатель королевского Хашимитского суда Юсеф Иссави.

В своем заявлении премьер-министр подчеркнул важность повышения экономической устойчивости и борьбы с бедностью и безработицей, отметив приверженность экономической реформе для повышения конкурентоспособности в стране.

Также политик пообещал улучшение сферы услуг, здравоохранения, смягчение последствий пандемии на туристический сектор, одновременно обеспечивая баланс экономических, социальных и образовательных потребностей.

Премьер Хасауна выразил готовность правительства укреплять отношения с парламентом и работать в партнерстве с частным сектором для стимулирования экономического роста и поощрения инвестиций.

Напомним, в начале этого месяца король Абдалла II принял отставку прежнего премьер-министра Омара Раззаза, а 27 сентября распустил Палату депутатов и поручил правительству организовать всеобщие выборы. Их проведение намечено на 10 ноября.