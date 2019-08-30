В Иордании с успехом прошли Дни казахстанского кино

АММАН. КАЗИНФОРМ – В столице Иорданского Хашимитского Королевства городе Аммане с успехом прошли Дни казахстанского кино, которые были организованы посольством РК в сотрудничестве с АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова» и иорданской Королевской комиссией по кинематографии во главе с принцессой Рим Али. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» в Иордании.

Показ фильмов «Амре» и «Дорога к матери» были представлены в рамках программы «Рухани жангыру». За сотрудничество в организации кинопоказов посол РК Айдарбек Туматов выразил благодарность принцессе Рим Али, председателю Совета комиссаров Королевской комиссии по кинематографии.

«Казахстанские фильмы получили международное признание. Например, фильм «Амре» был назван победителем Голливудского кинофестиваля и получил две награды на международном кинофестивале в Ричмонде. Мы надеемся, что эти кинопоказы продемонстрируют индивидуальность не только казахстанского кинематографа, но и страны в целом. Мы также надеемся, что это культурное событие объединит народы Казахстана и Иордании и еще больше укрепит наши братские отношения», - заявил посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов в своей приветственной речи.

Посольство Казахстана принимало непосредственное участие в организации Дней казахстанских фильмов в столице Иордании. «Это значительное событие в культурной жизни двух стран. Иорданские зрители впервые ознакомились с продукцией казахстанского кинематографа. Фильмы, которые мы показали иорданцам, неоднократно получали награды на разных кинофестивалях. Я считаю, что это прекрасная возможность познакомить иорданцев с историей Казахстана и его кинематографией, поскольку наша кинематография очень богата своими традициями»,- рассказал А. Туматов корреспонденту Казинформа.

Известные иорданские деятели в области кинематографии и искусства выразили свою признательность посольству РК и высоко оценили достижения казахстанской кинематографии.

«Эти фильмы получали много международных премий, и сегодняшний показ дал иорданцам возможность узнать много о культуре казахов. Наша Королевская комиссия по кинематографии приветствует такого рода фильмы, которые отражают жизнь людей в драматичные периоды вашей истории и дают возможность узнать больше», - отметила директор отдела по коммуникациям и культуре Нада Думани .

Художник-абстракционист Хинд Насер, представитель знатной семьи выразила пожелание проводить побольше таких программы и культурных мероприятий.

«Я рада была увидеть фильм о деятеле искусства Амре Кашаубаве, который покорил сердца многих зрителей в свое время. Знакома со знаменитой на весь мир скрипачкой Айман Мусаходжаевой, которая создала школу современной казахстанской музыки. Я хотела бы, чтобы между нашими странами был обмен опытом в сфере искусства. В связи с тем, что наши руководство наших дружит между собой», - отметила Хинд Насер.