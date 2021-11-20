В Иордании растет число инфицированных коронавирусом

АММАН.КАЗИНФОРМ – Национальный центр по безопасности и кризисному управлению Иордании в пятницу призвал не получивших прививки от коронавируса граждан и жителей страны вакцинироваться от COVID-19, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный центр по безопасности и кризисному управлению призывает граждан и жителей получить обе дозы вакцины. Тем, у кого срок получения второй дозы превысил шесть месяцев, следует направиться в центры вакцинации в провинциях Королевства, чтобы принять третью дозу вакцины, в целях усиления иммунитета против вируса COVID-19», - сообщается на официальной Facebook-странице центра.

По данным министерства здравоохранения королевства, на этой неделе в Иордании было зарегистрировано в общей сложности 20 980 новых случаев заражения коронавирусом, а также 134 случая летального исхода, что по количественным показателям стало наихудшим результатом за последние пять месяцев.

В свою очередь, премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна подчеркнул необходимость полного соблюдения оборонных приказов, которые ужесточили соблюдение превентивных мер и мер общественной безопасности в государственном и частном секторах в свете роста числа случаев заражения инфекцией в последние дни.

«Высокий уровень положительных результатов тестов на коронавирус указывает на то, что ситуация в Иордании очень опасна, особенно в связи с приближением зимы», - поделился мнением консультант по микробным инфекциям доктор Монтасер аль-Бельбизи.

«Пандемия превратилась в пандемию непривитых, и эти непривитые угрожают эпидемиологической ситуации, образованию, общественному здравоохранению и экономике», - добавил аль-Бельбизи.

По его мнению, для достижения коллективного иммунитета вакцинацию должны пройти 80 процентов населения, в то время как сегодня лишь около 36 процентов полностью вакцинированы.

В пятницу министерство здравоохранения опубликовало отчет о ходе и промежуточных результатах программы по вакцинации в королевстве. Так, на национальной электронной платформе, осуществляющей регистрацию и учет вакцинированных, зарегистрировано около 4,4 миллиона человек из почти десятимиллионного населения Иордании.

Из них более 3,6 миллиона человек получили обе дозы вакцины, еще около 400 тысяч получили лишь первую прививку от коронавируса.

На фоне происходящего роста числа инфицированных и ухудшения эпидемиологической обстановки иорданская общественность обеспокоена возможным закрытием различных секторов экономики и введением локдауна.

«Возвращение к комендантскому часу от COVID-19 зависит от ситуации с коронавирусом в королевстве и от самих граждан», - отметил член Национального комитета по фармакологическому надзору и вакцинам против коронавируса Дирар Балаави.

Балаави добавил, что эпидемиологическая ситуация требует большей осторожности, призвав граждан соблюдать необходимые меры здравоохранения и получать вакцину от коронавируса.

В ноябре Национальный эпидемиологический комитет Иордании разрешил использование третьей, бустерной вакцинации лицам от 18 лет и старше, если после получения второй прививки прошло не менее шести месяцев.