В Иордании отпраздновали Наурыз мейрамы

АММАН.КАЗИНФОРМ - В столице Иорданского Хашимитского королевства прошло традиционное празднование Наурыз мейрамы при участии проживающих в королевстве казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Празднование состоялось в столичном гольф-клубе, находящимся в живописной местности вблизи национального парка Аммана, где более сотни казахстанцев вместе с семьями собрались, чтобы увидеться и провести Наурыз мейрамы. Организаторами праздника выступили посольство Казахстана, а также проживающие в Иордании соотечественники.

Мероприятие началось с церемонии открытия. Посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов выступил с приветственными словами, высказав теплые пожелания и поздравив всех присутствующих с праздником Наурыз мейрамы.

Мероприятие продолжилось награждением победителей конкурса рисунков «Наурыз нұры», который проходил с начала марта. В трех возрастных группах приняли участие 18 юных художников, каждый из них отличился собственным творческим подходом.

В категории 13-16 лет победительницей стала Ермат Айкоркем, в категории 9-12 лет лучшим стал Алодех Талал.

Среди самых юных участников 7-летний Бассель Мунайер и 8-летний Амир Хасан набрали одинаковое количество баллов, в итоге жюри приняло решение наградить обоих участников.

Кроме того, все участники конкурса не остались без внимания и были награждены памятными призами.

В концертной программе приняли участие как взрослые, так и дети. С творческими номерами выступили представители казахстанской диаспоры и студенчества. Гости мероприятия насладились звуками домбры, пением национальных песен, танцами «Қара Жорға» и «Қамажай», а также стихами о родной земле.