В Иордании отметили Наурыз мейрамы

АММАН.КАЗИНФОРМ – В столице Иордании в пятницу состоялось празднование Наурыз мейрамы, организованное посольством Казахстана при участии проживающих в Хашимитском королевстве соотечественников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Празднование прошло на территории зоны отдыха Eden Garden в национальном парке Аммана. Под открытым небом собрались более сотни казахстанцев – живущие в Иордании представители казахской диаспоры, сотрудники посольства и обучающиеся в местных вузах студенты.

На церемонии открытия с приветственным словом выступил посол Казахстана в Иордании Айдарбек Туматов, который поздравил присутствующих и высказал теплые пожелания.

С творческими номерами выступили представители казахстанской диаспоры, сотрудники казахстанского посольства и представители студенчества. В празднике приняли участие как взрослые, так и дети.

Особый интерес вызвало проведение обряда «тұсаукесер», в котором принял участие посол А.Туматов.

Празднование не обошлось без национальной музыки. Гости мероприятия насладились мелодией домбры, были исполнены казахские песни и национальные танцы, в том числе

танец «Қара Жорға» и «Қамажай».

В качестве угощения гостям были предложены национальные блюда: Наурыз-коже, праздничный плов, баурсаки, жент, чак-чак и многое другое.

В завершении праздника была исполнена песня «Атамекен».

Своими впечатлениями поделились присутствующие.

Гаухар Амирова, ведущая и один из организаторов мероприятия:

- В празднике приняли участие представители казахской диаспоры, казахские дети. Выражаю благодарность за активное участие и за то, что, находясь за рубежом, они не забыли свои традиции и корни. Взрослые и дети подошли творчески, продемонстрировали свои таланты. Пусть будут такие праздники продолжаться и впредь, надеюсь на их продолжение в будущем. Я живу более 10 лет за рубежом, и мы очень скучаем по казахским традициям и обычаям.

Найля Ахметжанова:

- Всех поздравляю с праздником Наурыз! Хочу пожелать всем благополучия. Очень радостно видеть здесь наших соотечественников. Хочется, чтобы почаще были такие мероприятия. Организация понравилась.

Бағдагүл Мұса, доктор наук и преподаватель в Иорданском университете:

- После этих 2-3 лет [пандемии] мы вновь собираемся, это, конечно же, очень радостное событие. Благодарна посольству за то, что организовали мероприятие и собрали здесь всех нас. Нашей Родине желаю мира, поскольку сейчас этот вопрос является одним из самых важных. Поэтому пусть у нас всегда будет спокойствие и мирное небо. Пусть Аллах даст всем нам длинную и счастливую жизнь!

Темирлан Сагинбаев, студент:

- Очень рады видеть своих соотечественников и очень рады отмечать такой праздник в других странах. Большую благодарность выражаю казахстанскому посольству за такое мероприятие. Потому что мы, студенты, находясь за границей, скучаем по дому, и когда вот так собираемся, как сегодня, ощущаем себя словно в Казахстане, среди своих. С праздником всех!

Жанар Кукаева:

- У меня очень приятные впечатления оставило сегодняшнее мероприятие. Погода замечательная, организаторы удачно подгадали с погодой и в выходной день (пятница – выходной день в Иордании – прим.), благодаря чему многие смогли прийти на праздник. Также мне понравилась атмосфера, замечательный концерт, подготовленный силами наших соотечественниц. Плов поели настоящий, с мясом. Обычно в Иордании плов готовят с курицей. Что еще сказать? Много молодежи, новых лиц, много студентов. Надеюсь, что наши дети будут воспринимать казахскую культуру ближе, например, чем арабскую культуру. Поэтому я очень надеюсь, что моя дочь на следующий год на Наурызе выступит и сыграет на домбре ее любимое произведение Курмангазы – кюй «Адай».

Ботагоз Алдабергенова:

- Мероприятие мне очень понравилось, все так уютно. Организация была отличная. Я принимала участие в празднованиях Наурыза в других странах, но тут мне понравилось больше: здесь как-то по-доброму, по-свойски.

Налян Абу-Аннаб, гостья:

- Сегодня очень прекрасный праздник, я рада находиться здесь. В первую очередь, я тут благодаря моей невестке. Сегодня я впервые на праздновании Наурыза. Я уже знакома с казахской кухней благодаря моей невестке. Мне понравилась программа выступления, которая была очень насыщенной. В нашей семье мы всегда интересуемся новостями из Казахстана. Очень рада оказаться здесь сегодня. Я бы хотела пожелать казахстанцам быть счастливыми и сплоченными. Счастливого Наурыза!