В Институте парламентаризма подвели итоги работы за 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Институте парламентаризма, созданном по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, подвели итоги работы за 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

За время работы совместно с депутатами разработано 20 законопроектов, среди которых проект Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», поправки в Закон о международных договорах, дополнения в законодательство по вопросам совершенствования исполнительного производства и др.

Ряд законопроектов находится на заключении Правительства. В их числе законодательные акты, касающиеся вопросов улучшения качества жизни лиц с инвалидностью, укрепления семьи, организации дорожного движения. Ещё 8 законопроектов - на стадии разработки.

Кроме того, Институт парламентаризма на постоянной основе проводит анализ действующего законодательства и правоприменительной практики. Выявленные пробелы и коллизии становятся основой для разработки поправок в законы с целью их дальнейшего совершенствования. В планах разработка законопроектов по таким актуальным направлениям, как цифровые активы, ГМО, постинтернатное сопровождение, возмещение вреда потерпевшим от преступлений, государственная молодёжная политика, наука.

По словам директора Мансурхана Махамбетова, в своей работе Институт парламентаризма использует международный опыт, привлекает узкопрофильных специалистов-практиков и видных отечественных ученых. Для этого подписаны меморандумы о сотрудничестве, в том числе с высшими учебными заведениями.