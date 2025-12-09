В индустриальных зонах Туркестанской области реализуют 99 проектов на 152 млрд тенге

По его словам, предварительный анализ показал, что в область ежегодно завозят товаров почти на 98 млрд тенге.

— У нас есть все возможности для выпуска этих товаров в области. Проводим переговоры с инвесторами, реализуются 20 проектов. Это, в свою очередь, позволит заменить около 53 млрд тенге импортных товаров, — сказал аким.

Фото: СЦК

В регионе действуют 20 индустриальных зон, где в общей сложности реализуется 99 инвестиционных проектов на 152 млрд тенге. Они предусматривают создание 6 361 рабочего места.

Фото: СЦК

На сегодняшний день уже привлечено 39 млрд тенге инвестиций и запущено 50 проектов, которые обеспечили постоянной работой 2 609 человек.

Кроме того, в специальной экономической зоне Turan идут работы по 28 крупным проектам на сумму 211,8 млрд тенге.