    12:02, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    В индустриальных зонах Туркестанской области реализуют 99 проектов на 152 млрд тенге

    В Туркестанской области усиливают меры по развитию местного производства и снижению зависимости от импорта. Об этом сообщил аким региона Нуралхан Кушеров на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    брифинг акима Туркестанской области в СЦК
    Фото: СЦК

    По его словам, предварительный анализ показал, что в область ежегодно завозят товаров почти на 98 млрд тенге.

    — У нас есть все возможности для выпуска этих товаров в области. Проводим переговоры с инвесторами, реализуются 20 проектов. Это, в свою очередь, позволит заменить около 53 млрд тенге импортных товаров, — сказал аким.

    брифинг акима Туркестанской области в СЦК
    Фото: СЦК

    В регионе действуют 20 индустриальных зон, где в общей сложности реализуется 99 инвестиционных проектов на 152 млрд тенге. Они предусматривают создание 6 361 рабочего места.

    индустриальные зоны Туркестанской области
    Фото: СЦК

    На сегодняшний день уже привлечено 39 млрд тенге инвестиций и запущено 50 проектов, которые обеспечили постоянной работой 2 609 человек.

    Кроме того, в специальной экономической зоне Turan идут работы по 28 крупным проектам на сумму 211,8 млрд тенге.

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
