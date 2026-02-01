РУ
    04:58, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    В Индонезии под завалами нашли 70 погибших после оползней

    Поиск жертв оползней в провинции Западная Ява вступил в восьмой день. Спасатели обнаружили 70 тел, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    В Индонезии под завалами нашли 70 погибших после оползней
    Фото: Instagram аккаунт Отдела коммуникаций, информации и статистики администрации Западного Бандунга (Индонезия)

    По данным индонезийского издания Detik.com, глава поисково-спасательного управления Бандунга Аде Диан Пермана сообщил изданию, что ясная погода способствовала операции — тела обнаружены в нескольких местах. Оползни произошли в районе Чисаруа округа Западный Бандунг рано утром в прошлую субботу. Десять человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

    На 14:30 субботы по местному времени власти установили личности 52 погибших, оостальные тела находятся на экспертизе. Поисковые работы продолжаются, команды действуют с учетом безопасности и меняют тактику в зависимости от ситуации на месте, отметил Пермана.

    Индонезия регулярно страдает от наводнений и оползней в сезон дождей, который обычно длится с октября по март.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Индонезия Оползень
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор
