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    19:30, 13 Май 2024 | GMT +6

    В Индонезии число погибших из-за паводков и грязевой лавы превысило 40 человек

    В Индонезии число погибших из-за паводков и грязевой лавы превысило 40 человек
    Фото: freepik.com

    По меньшей мере 41 человек погиб в результате внезапных паводков и лахара на западном индонезийском острове Суматра, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Лахар — индонезийское слово, которое описывает грязевой поток на склонах вулкана, состоящий из смеси воды и вулканического пепла, пемзы и горных пород.

    Сильный дождь в субботу смыл пепел и камни с Марапи, действующего вулкана на острове Суматра.

    Селевой поток унес жизни людей и нанес ущерб более чем 100 домам, мечетям и общественным объектам.

    К воскресенью спасатели нашли 19 тел в самой пострадавшей деревне Кандуанг в районе Агам и обнаружили еще девять тел в соседнем районе Танах-Датар, сообщило Национальное агентство по поиску и спасению.

    Семнадцать человек числятся пропавшими без вести.

    Наводнение является одним из последних в ряду природных катастроф, которые произошли, по крайней мере частично, из-за деятельности человека, заявили эксперты в области окружающей среды BBC Indonesian.

    — Внезапные паводки и потоки грязевой лавы продолжают повторяться и увеличивать свою силу из-за чрезмерной эксплуатации природных ресурсов и беспорядочного развития, — сказал директор отделения Западной Суматры Индонезийского форума по окружающей среде Венгки Пурванто. — В результате, катастрофы повторяются каждый год. Фактически, их частота увеличивается каждый год. Промежутки между одной катастрофой и следующей становятся все короче.

    В декабре в результате извержения вулкана Марапи погибло более 20 человек.

    Теги:
    Наводнение Происшествия, ЧС Индонезия Мировые новости Спасатели Паводки
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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