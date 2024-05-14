В Индонезии число погибших из-за паводков и грязевой лавы превысило 40 человек

По меньшей мере 41 человек погиб в результате внезапных паводков и лахара на западном индонезийском острове Суматра, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Лахар — индонезийское слово, которое описывает грязевой поток на склонах вулкана, состоящий из смеси воды и вулканического пепла, пемзы и горных пород.

Сильный дождь в субботу смыл пепел и камни с Марапи, действующего вулкана на острове Суматра.

Селевой поток унес жизни людей и нанес ущерб более чем 100 домам, мечетям и общественным объектам.

К воскресенью спасатели нашли 19 тел в самой пострадавшей деревне Кандуанг в районе Агам и обнаружили еще девять тел в соседнем районе Танах-Датар, сообщило Национальное агентство по поиску и спасению.

Семнадцать человек числятся пропавшими без вести.

Наводнение является одним из последних в ряду природных катастроф, которые произошли, по крайней мере частично, из-за деятельности человека, заявили эксперты в области окружающей среды BBC Indonesian.

— Внезапные паводки и потоки грязевой лавы продолжают повторяться и увеличивать свою силу из-за чрезмерной эксплуатации природных ресурсов и беспорядочного развития, — сказал директор отделения Западной Суматры Индонезийского форума по окружающей среде Венгки Пурванто. — В результате, катастрофы повторяются каждый год. Фактически, их частота увеличивается каждый год. Промежутки между одной катастрофой и следующей становятся все короче.

В декабре в результате извержения вулкана Марапи погибло более 20 человек.