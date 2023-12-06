Извержение вулкана Марапи: число жертв увеличилось до 22

Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии увеличилось до 22 человек, после того как спасатели обнаружили еще девять тел, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Поиск 10 пропавших туристов возобновился во вторник после временной остановки из соображений безопасности. Частые извержения вулкана затрудняли спасательную операцию на протяжении нескольких дней.

Официально сообщается, что девять погибших были обнаружены к полудню, и один человек еще не найден. Двенадцать других пострадавших туристов находятся в больнице.

Ахмад Рифанди, руководитель поста наблюдения в Марапи, сообщил AFP, что только во вторник было зафиксировано пять извержений.

Спасатели рассказали BBC News Indonesia, что поиск последнего пропавшего туриста возобновится в среду.

В момент извержения в этом районе находилось 75 туристов, большинство из которых были эвакуированы и получили лечение от ожогов.

- Некоторые пострадали от ожогов из-за высокой температуры, и их отправили в больницу, - сказал глава Агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Руди Ринальди.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вулкан Марапи, высотой 2 891 метр, выбросил пепел на высоту до 3 км.

Марапи – один из самых активных вулканов на острове Суматра, и его самое смертоносное извержение произошло в апреле 1979 года, когда погибли 60 человек.