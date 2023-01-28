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В Иерусалиме задержали родителей исполнителя теракта возле синагоги

28 Января 2023, 14:43
В Иерусалиме задержали родителей исполнителя теракта возле синагоги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Армия обороны Израиля задержала родителей террориста, который устроил стрельбу у синагоги в квартале Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Jerusalem Post.

«Силы Армии обороны Израиля арестовали родителей террориста и окружили его дом в Восточном Иерусалиме спустя несколько часов после стрельбы», - говорится в сообщении издания.

Позже в полиции сообщили о задержании 42 человек в связи с терактом у синагоги.

Ранее сообщалось, что 7 человек убиты и 10 получили ранения в результате стрельбы у синагоги в квартале Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме. По уточненным данным, 21-летний террорист действовал в одиночку, его ликвидировали.

Злоумышленник являлся членом военизированного крыла радикальной группировки ХАМАС, которая объявила это нападение актом мести за убийство палестинцев.

Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля


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