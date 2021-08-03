В холдинге «Байтерек» рассказали о дальнейшей реорганизации дочерних компаний сельхозблока

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Холдинг «Байтерек» по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжает работу над реорганизацией своих дочерних компаний агропромышленного блока. При этом результат не должен каким-либо образом осложнить для фермеров доступ к финансированию. О том, как проходит эта работа в интервью подробно рассказывает Управляющий директор Холдинга Мурат Дарибаев, передает МИА «Казинформ».

- Мурат Аманкельдиевич, в марте текущего года холдинг «КазАгро» был присоединен к холдингу «Байтерек». В рамках данного слияния в группу компаний холдинга «Байтерек» вошли три финансовых института: АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс». Это важные институты развития в сельском хозяйстве. Какие планы у холдинга «Байтерек» в отношении данных компаний?

- Перед холдингом «Байтерек» Главой государства поставлена задача двукратно сократить численность дочерних компаний.

По компаниям, работающим в аграрном секторе: АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (Фонд), осуществляющее микрокредитование малого бизнеса, планируется присоединить к АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК), которое, в свою очередь, ориентировано на финансирование средних и крупных аграрных проектов, а также посевных и уборочных работ.

Тем самым, АКК станет единой отраслевой кредитующей организацией. Это позволит фермерам снять вопросы, куда обращаться в разных ситуациях за льготным кредитом: в АКК или Фонд.

Крупнейшая в республике компания по лизингу сельхозтехники и оборудования АО «КазАгроФинанс» будет передана от холдинга «Байтерек» в АКК в качестве дочерней компании.

Функционал по гарантированию кредитов, выдаваемых банками субъектам АПК, будет передан от Фонда в другую дочернюю компанию Холдинга – АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», которое уже осуществляет гарантирование банковских кредитов для субъектов предпринимательства.

- Как это повлияет на доступность оказываемых услуг по финансированию сельхозтоваропроизводителей?

- Все три дочерние компании бывшего холдинга «КазАгро», как вы заметили, действительно играют ключевую роль в вопросах обеспечения субъектов АПК доступным кредитованием, лизингом сельхозтехники и оборудования. Процессы реорганизации компаний, безусловно, не должны каким-либо образом осложнить доступ к финансированию.

Наша цель – обеспечить преемственность, что в итоге не должно отразиться на деятельности клиентов компаний.

Во-первых, реорганизация «дочек» не приведет к необходимости пересматривать действующие условия финансирования. Возможно, после присоединения Фонда к АКК будет проведено укрупнение кредитных программ, чтобы фермеру было легче ориентироваться при выборе кредита. При этом ключевые для сельхозтоваропроизводителей условия, такие как ставка вознаграждения, срок кредитования, льготный период и другие параметры останутся без изменений.

Во-вторых, при присоединении действующий производственный персонал Фонда, задействованный в основном бизнес-процессе по оказанию финансовых услуг, будет переведен в АКК. Это ценные опытные кадры. И мы понимаем желание фермеров при переходе на обслуживание в АКК продолжить работу с действующими работниками Фонда, которые хорошо понимают их специфику. Кроме того, это позволит в момент объединения компаний не допустить задержек с рассмотрением поступивших в Фонд заявок на кредитование.

В-третьих, у нас имеются дорожные карты с четкими и последовательными мероприятиями и сроками по реорганизации компаний. Все процессы реорганизации Холдинг «Байтерек» держит на постоянном контроле и осуществляет общую координацию.

- Когда планируется завершить реорганизацию компаний?

- Необходимо отметить, что не все вопросы реорганизации находятся в компетенции холдинга «Байтерек». Требуется внести изменения в отдельные приказы министерств сельского хозяйства, национальной экономики и ряд законов. При своевременной корректировке нормативно-правовых актов основные процессы реорганизации компаний, включая перевод работников и кредитного портфеля, планируется завершить до конца текущего года.

- Спасибо за интервью!