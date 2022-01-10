В ходе беспорядков погибли 15 жамбылцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области продолжаются операции по задержанию провокаторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в Жамбылской области ситуация стабильна и находится на контроле оперативного регионального штаба.

За последние дни в регионе предотвращены террористические акты, убиты около 10 вооруженных преступников, 269 провокаторов задержаны. Возбуждено 20 уголовных и 104 административных дела. 42 человека находятся в больнице.

Всего погибли 15 жамбылцев, из них двое – сотрудники правоохранительных органов.

Задержано четыре преступника, которые подожгли здание акимата Жамбылской области, у задержанных изъято два автомата Калашникова.

В ходе беспорядков семь сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Повреждено более 100 служебных машин.

Всего 283 жителя обратились за медицинской помощью, из них 42 находятся в больнице.

Продолжаются операции по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок.

При въезде и выезде из города машины и документы проверяют на 29-ти блокпостах, 10 из них расположены по городу Таразу. Злоумышленники напали на них четыре раза. Выявлены машины, которые приехали из других регионов и зарубежных стран.

Как сообщалось ранее, провокаторы сожгли здания областного акимата, областного филиала партии Nur Otan, департамента полиции. Сейчас идут работы по восстановлению пострадавших объектов. Социальные объекты не пострадали.

Под защитой военнослужащих находятся железнодорожный вокзал, аэропорт, склады воинских частей, аптек, а также кордайский завод при НИИ проблем биологической безопасности, выпускающий вакцины, который является стратегически важным объектом.

Коммунальные предприятия Тараза работают в штатном режиме.

В антитеррористической операции задействовано более 2 000 сотрудников департаментов полиции, КНБ, РгК «Юг», а также более 100 единиц техники.