Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    С пониманием отнестись к принимаемым мерам призвал жамбылцев Бердибек Сапарбаев

    10 Января 2022, 02:09

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С обращением к жителям Жамбылской области выступил глава региона Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые земляки! Сейчас в нашем регионе ситуация стабильная, однако это не означает, что угроза миновала. Активно продолжается военная операция по выявлению и задержанию злоумышленников. Просим строго соблюдать требования комендантского часа, режима ЧП и находиться дома. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием к принимаемым мерам», - сказал он.

    Глава региона отметил, что в области в штатном режиме работают коммунальные предприятия, общественный транспорт, сформирован достаточной запас социально значимых товаров.

    «Сейчас важнее всего целостность и светлое будущее нашей страны. Никто не имеет права нарушать покой жителей. В отношении провокаторов, преступников будут приняты жесткие меры. Мы все должны подумать о будущем, о спокойствии страны, о подрастающем поколении. Взрослые должны проявить ответственность за своих детей и следить за ними. Если вы увидели что-то подозрительное, то сразу сообщите в полицию по номеру 102. Если у вас есть оружие, то сдайте добровольно в ответственные органы», - сказал глава региона.

    Бердибек Сапарбаев настоятельно рекомендовал жамбылцам не верить ложным сообщениям, а доверять только официальным источникам информации, не поддаваться на уловки провокаторов.

    «Уважаемые жамбылцы! Выражаю благодарность всем за то, что в такое непростое время поддержали местную власть, сохраняли спокойствие. Наша сила в единстве, не забывайте об этом! Мы вместе обязательно преодолеем все трудности», - резюмировал Б.Сапарбаев.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Безопасность ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    Ограничить посещение лесов намерены в ВКО
    Около 850 камер видеонаблюдения установят в одном из районов Атырауской области
    Противопожарные формирования и посты повторно проверят в Акмолинской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам