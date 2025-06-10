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    02:22, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    В HBO утвердили новых актеров для сериала о Гарри Поттере

    Американская телекомпания HBO раскрыла имена еще семи актеров, которых утвердила на роли в сериале по вселенной «Гарри Поттера», передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    В HBO утвердили новых актеров для сериала о Гарри Поттере
    Фото: Warner Bros. Discovery

    Как сообщил журнал Variety, Кэтрин Паркинсон исполнит роль Молли Уизли, Локс Пратт сыграет Драко Малфоя, а Джонни Флинн — Люциуса Малфоя.

    Также к съемкам сериала присоединятся следующие актеры: Лео Эрли в роли Симуса Финнигана, Алессия Леони в роли Парвати Патил, Сиенна Муса в роли Лаванды Браун и Берти Карвел в роли Корнелиуса Фаджа.

    Ранее HBO официально представила актеров, которые исполнят главные роли в сериале по вселенной «Гарри Поттера». Доминик Маклафлин исполнит роль Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли. Основной взрослый состав актеров был утвержден в апреле. Ожидается, что съемки начнутся летом.

    Теги:
    Культура Сериалы Фильмы Новости кино
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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