В HBO утвердили новых актеров для сериала о Гарри Поттере
Американская телекомпания HBO раскрыла имена еще семи актеров, которых утвердила на роли в сериале по вселенной «Гарри Поттера», передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил журнал Variety, Кэтрин Паркинсон исполнит роль Молли Уизли, Локс Пратт сыграет Драко Малфоя, а Джонни Флинн — Люциуса Малфоя.
Также к съемкам сериала присоединятся следующие актеры: Лео Эрли в роли Симуса Финнигана, Алессия Леони в роли Парвати Патил, Сиенна Муса в роли Лаванды Браун и Берти Карвел в роли Корнелиуса Фаджа.
Ранее HBO официально представила актеров, которые исполнят главные роли в сериале по вселенной «Гарри Поттера». Доминик Маклафлин исполнит роль Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли. Основной взрослый состав актеров был утвержден в апреле. Ожидается, что съемки начнутся летом.