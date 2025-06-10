В HBO утвердили новых актеров для сериала о Гарри Поттере

Как сообщил журнал Variety, Кэтрин Паркинсон исполнит роль Молли Уизли, Локс Пратт сыграет Драко Малфоя, а Джонни Флинн — Люциуса Малфоя.

Также к съемкам сериала присоединятся следующие актеры: Лео Эрли в роли Симуса Финнигана, Алессия Леони в роли Парвати Патил, Сиенна Муса в роли Лаванды Браун и Берти Карвел в роли Корнелиуса Фаджа.

Ранее HBO официально представила актеров, которые исполнят главные роли в сериале по вселенной «Гарри Поттера». Доминик Маклафлин исполнит роль Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли. Основной взрослый состав актеров был утвержден в апреле. Ожидается, что съемки начнутся летом.