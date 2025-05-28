Объявлен основной актерский состав сериала «Гарри Поттер»

Доминик Маклафлин сыграет главную роль Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон будет Гермионой Грейнджер, а Аластеру Стауту досталось роль Рона Уизли.

— Талант этих трех уникальных актеров поражает воображение, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их волшебство на экране, — заявили исполнительные продюсеры Франческа Гардинер и Марк Майлод.

Новое телешоу «будет точной адаптацией любимых книг о Гарри Поттере» и будет транслироваться исключительно на HBO Max. Пока не ясно, когда выйдет сериал. Автор книг, Джоан Роулинг, также выступит исполнительным продюсером.

Ранее сообщалось, что редкое первое издание «Гарри Поттера» спасли от мусорки в Великобритании. Книга была одним из 500 экземпляров первого тиража.