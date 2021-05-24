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    16:01, 24 Май 2021 | GMT +6

    В Харькове установят памятник великому Абаю

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    ХАРЬКОВ. КАЗИНФОРМ - 22 мая Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев встретился с секретарем Харьковского горсовета Игорем Тереховым. В ходе визита была достигнута договоренность об установлении памятника великому казахскому поэту и мыслителю Абаю на одной из центральных площадей города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Украине.

    На встрече скульптор Сейфаддин Курбанов представил проект памятника, выполненного в виде триптиха. Скульптор назвал эту работу «Древо жизни».

    В центре памятника - портрет Абая. По обе стороны от великого поэта - образы народного поэта Украины Григория Сковороды и просветителя и философа Азербайджана Мырзы Фатали Ахундова.

    Общая высота памятника 4 метра. Площадь сквера составляет 2 543 квадратных метра. Он расположен в живописном районе Харькова, в окружении фонтанов и зелени.

    Дархан Калетаев, в свою очередь, поблагодарил городские власти за эту инициативу, отметив, что триптих еще больше углубит духовные связи между братскими народами и будет способствовать широкому признанию, развитию и сотрудничеству их культуры и искусства.

    «Мы принимаем этот памятник как дань уважения нашими украинскими братьями казахскому народу, истории и духовности Казахстана», - сказал посол.

    В этой связи необходимо отметить, что в последнее время экономические и культурные связи между Казахстаном и Украиной вышли на новый уровень и набирают обороты.


    Теги:
    Культура Украина МИД РК Строительство Общество Абай Благоустройство Интеграция и партнерство
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