В Харькове установят памятник великому Абаю

ХАРЬКОВ. КАЗИНФОРМ - 22 мая Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев встретился с секретарем Харьковского горсовета Игорем Тереховым. В ходе визита была достигнута договоренность об установлении памятника великому казахскому поэту и мыслителю Абаю на одной из центральных площадей города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Украине.

На встрече скульптор Сейфаддин Курбанов представил проект памятника, выполненного в виде триптиха. Скульптор назвал эту работу «Древо жизни».

В центре памятника - портрет Абая. По обе стороны от великого поэта - образы народного поэта Украины Григория Сковороды и просветителя и философа Азербайджана Мырзы Фатали Ахундова.

Общая высота памятника 4 метра. Площадь сквера составляет 2 543 квадратных метра. Он расположен в живописном районе Харькова, в окружении фонтанов и зелени.

Дархан Калетаев, в свою очередь, поблагодарил городские власти за эту инициативу, отметив, что триптих еще больше углубит духовные связи между братскими народами и будет способствовать широкому признанию, развитию и сотрудничеству их культуры и искусства.

«Мы принимаем этот памятник как дань уважения нашими украинскими братьями казахскому народу, истории и духовности Казахстана», - сказал посол.

В этой связи необходимо отметить, что в последнее время экономические и культурные связи между Казахстаном и Украиной вышли на новый уровень и набирают обороты.