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    11:15, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    В халяльной продукции обнаружены ДНК свинины - центр экспертизы СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ДНК свинины обнаружены в говяжьих консервах и полукопченой колбасе «Мусульманская» Российской Федерации, которые продаются в казахстанских лавках. Результатами исследований поделились в испытательной лаборатории РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram - канал МВК по нераспространению COVID-19.

    За март месяц т.г. в рамках мониторинга качества товаров народного потребления департаментом было закуплено 38 мясных проб. В ходе исследования выявлено, что не было обнаружено двух проб говяжьих консервов и одной пробы колбасного изделия: Колбаса полукопченая «Мусульманская» (изготовитель: ИП Павлов А.С., Россия, Республика Башкортастан); консервы кусочковые мясные стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт» (изготовитель: ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» Россия, г. Алматы. Курган); консервы кусочковые мясные стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт» (изготовитель: АО «Орелпродукт» Россия, Орловская область). Также, в консервах мясосодержащие, фаршевые, стерилизованные: «Свинина обеденная» охват ДНК-курицы (изготовитель: Мясоперерабатывающий комбинат «Селятино» Россия, Московская область). В связи с выявленными нарушениями данных продукты внесены в реестр несоответствующей продукции.

    По мнению специалистов центра, производители часто неправильно маркируют пищевую продукцию, в том числе не предъявляют требования к характеристикам этикетки.

    Теги:
    Здравоохранение Сельское хозяйство Животные Общество Минздрав РК
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