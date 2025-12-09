В Грузии обяжут согласовывать митинги с полицией

Парламент Грузии готовится внести очередные изменения в Закон «О собраниях и манифестациях». Новый пакет поправок значительно ужесточает правила организации публичных акций и вводит обязанность заранее уведомлять Министерство внутренних дел.

Согласно инициативе, организаторы должны будут не позднее чем за пять дней направить письменное уведомление в патрульную полицию, если митинг или демонстрация планируются в местах, предназначенных для передвижения людей. МВД, в свою очередь, получит право предлагать участникам другое время, место или маршрут, если выбранный формат может повлиять на общественную безопасность или нормальную работу государственных учреждений.

Существенно меняются и правила поведения на улицах. Блокировать пешеходные пространства автомобилями, конструкциями или другими предметами теперь запрещено, если только этого не требуют масштабы самой акции. Ранее аналогичные нормы действовали на автомобильных дорогах, а теперь они распространены и на пешие зоны.

Проект также дает полиции возможность открывать дороги или тротуары, даже если акция продолжается.

Самым строгим пунктом остается механизм принудительного прекращения митинга. Если участники массово перекрывают дорогу, МВД вправе вынести предупреждение, и если движение не откроют в течение 15 минут, акция автоматически получит статус незаконной. После этого силовые ведомства смогут применять меры, предусмотренные грузинским законодательством и международной практикой.

Авторы поправок, правящая партия «Грузинская мечта», уже инициировали ускоренное рассмотрение законопроекта в парламенте.

Ранее парламент Грузии ужесточил наказание за нарушения на митингах и демонстрациях.

Напомним, 4 октября в день проведения муниципальных выборов в Тбилиси прошла протестная акция.