В Греции зажгли Олимпийский огонь предстоящих Игр-2024. Он вспыхнул на алтаре древнегреческого храма Геры в Олимпии и отправится эстафетой во Францию, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Национальный олимпийский комитет Греции сообщил, что первым факелоносцем олимпийского огня в Греции станет чемпион Игр в Токио по академической гребле Стефанос Дускос, вторым — французская пловчиха, олимпийская чемпионка 2004 года на дистанции 400 м вольным стилем, трехкратная чемпионка мира Лор Маноду, третьим — заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

По Греции огонь пронесут 600 факелоносцев, он побывает в 13 регионах страны, на 7 островах, в 43 городах, 41 муниципалитете, 5 общинах, на 10 археологических площадках в двух Олимпийских музеях (в Афинах и Салониках). Олимпийский огонь преодолеет 5 202 км по греческой территории и 563 морские мили (примерно 1 043 км) по ее морям.

Эстафета, стартующая в Древней Олимпии, во вторник пройдет по маршруту Амалиада — Древняя Элида — Андравида — Пиргос — Захаро — Филиатра и завершится в историческом городе Пилос. На второй день эстафета дойдет до порта Пирей, откуда отправится на остров Крит. Факелоносцы побывают на островах Санторин, Наксос, Парос, Корфу, а также в городах на севере, западе и востоке Греции.

26 апреля огонь Олимпийских игр вернется в Афины, где и будет передан организаторам парижской Олимпиады. Он «переночует» в посольстве Франции в греческой столице, а на следующий день отправится во Францию на борту 120-летнего трехмачтового парусника «Белем», признанного в этой стране историческим памятником. Огонь будет доставлен в Марсель 8 мая. Ожидается, что около 150 тыс. человек будут участвовать в церемонии его встречи в старом порту Марселя, а сам этот город, основанный около 600 года до нашей эры фокейцами, греками из Малой Азии, станет местом проведения парусных гонок.

Напомним, Олимпиада в этом году пройдет с 26 июля по 11 августа. Планируется, что во Франции примут участие более 10 тысяч спортсменов из 205 стран мира, где будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта.