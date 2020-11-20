В гражданском обществе Казахстана есть зрелость и ответственность – Айгуль Соловьева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В гражданском обществе Казахстана есть зрелость и ответственность. К такому выводу пришла известный общественный деятель Айгуль Соловьева – председатель правления «Ассоциация экологических организаций Казахстана», руководитель Республиканской специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айгуль Соловьева отмечает всплеск политической активности в стране, в связи с предстоящими выборами в Мажилис и маслихаты.

«Одни объявляют о возникновении новых политических партий, в то же время другие объявляют, что они не будут участвовать в выборах, а третьи просто активизировались. В этом контексте гражданское общество является движущей силой. Как известно, где-то в конце месяца, 24-26 ноября, будет Гражданский форум, который всегда подводит итоги – готовность и зрелость гражданского общества, какие вопросы поднимаются. На мой взгляд, у нас гражданское общество находится на этапе динамичного созревания. Уже есть ответственность, не просто дух романтизма, который был в начале. Помните, были «Невада-Семей», «Арал» – все только поднимали проблемы, но никто не знал, как их решать. Сейчас неправительственный сектор знает, чем он занимается и для чего», – говорит А.Соловьева.

В отношении политического ландшафта перед выборами А.Соловьева заметила, что есть общественная политика и есть чистая политика. Общественная политика – это формирование взглядов и позиций представителей граждан. Чистая политика – это борьба за власть. Политические партии борются за власть, а неправительственный сектор, не пересекая этого барьера, не борясь за власть, добивается того, чтобы эта борьба велась честно, справедливо. В этом и заключается смысл участия неправительственного сектора в наблюдении за выборами.

«То есть, наблюдатели от неправительственных организаций будут регистрироваться, будут распределяться по участкам. Поэтому, на выборах будет большое количество людей, отслеживающих ход голосования. Их присутствие должно обеспечить прозрачность и, в конечном счете, легитимность выборов, чтобы общество могло доверять результатам выборов. Чтобы не сложилась такая ситуация, как в некоторых соседних странах, где произошли пять революций, а демократии нет. В отличие от них, мы движемся по эволюционному пути, и это позволяет нам не просто проводить реформы, но и осмысливать свои ошибки, делать выводы и двигаться дальше», – сказала Айгуль Соловьева.

По ее словам, Республиканская специальная мониторинговая группа внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии намерена выработать Хартию, в которой будут сведены основные принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, международных конвенций, а также нормы казахстанского законодательства. Документ будет призывать независимых наблюдателей к тому, чтобы они следили за соблюдением всех этих норм и принципов, чтобы в ходе выборов не возникало никаких недоразумений, и была полностью исключена непрозрачность выборов. Тогда у общества будет доверие к этим выборам.

«Если говорить о законодательстве, то оно, со времени прошлых выборов, каким-либо радикальным изменениям не подверглось. Речь идет, скорее, о практических вопросах. Раньше ведь были разговоры о каких-то вбросах и так далее. Поэтому, на предстоящих выборах предполагается присутствие большого числа наблюдателей, чтобы таких вещей не происходило», – подчеркнула А.Соловьева.

Также, по ее мнению, должно сыграть свою роль и значительное обновление состава территориальных и участковых избирательных комиссий. Теперь в них стало меньше сотрудников бюджетных учреждений, которые всегда готовы выполнять любые распоряжения руководства. В то же время, должны тщательно следить за законностью органы прокуратуры, своевременно реагировать на поступающие сигналы, чтобы не допускались нарушения, которые, как показывает жизнь, могут вызывать острую реакцию общественности.

А.Соловьева подчеркнула, что, как показывают события в других странах, недовольство, возникающее в обществе в связи с действительными или предполагаемыми нарушениями законности и демократии в ходе выборов, вначале толкает людей на протесты против этих нарушений, а затем это движение приводит к еще большим нарушениям законности и демократии.

«Сложно прогнозировать, но я думаю, что события последних месяцев, происходящие в других странах – это хороший урок для нашего руководства, которое проводит эти выборы. Думаю, что у нас будут максимально снижены риски возникновения недоверия к выборам», – говорит спикер.

В заключение А.Соловьева отметила, что в Казахстане достаточно высока доля среднеобеспеченных людей, которые, в отличие от маргинализированных масс, сыгравших негативную роль в развитии политических событий в некоторых других странах, ценят стабильность и законность. Поэтому, можно говорить о том, что в республике есть все условия для проведения выборов в спокойной обстановке, как и во все прошлые годы.