В горздраве Алматы прокомментировали сбой работы КТ в модульной больнице
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы увеличивается количество больных коронавирусом и желающих пройти исследование методом компьютерной томографии (КТ). Руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров объяснил, в каком случае нужно проходить исследование КТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В управлении общественного здоровья ответили на сообщение о том, что в модульной инфекционной больнице сломался КТ-аппарат.
«КТ-аппарат действительно вышел из строя. В стационаре имеется цифровой рентген-аппарат. В ближайшее время придет необходимая запчасть на аппарат КТ, и будет замена», - прокомментировали вопрос в управлении.
Между тем Камалжан Надыров отметил, что одним из грозных и частых осложнений коронавируса является пневмония.
«Для оценки тяжести состояния необходимо своевременное проведение КТ легких. В этой связи нами составлен реестр поставщиков услуг КТ, поликлиниками заключены договора с государственными и частными медорганизациями, выполняющими КТ. Таких поставщиков по городу 12. Поставщики услуг КТ определили раздельный график работ приема пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и отдельное время для пациентов со схожей симптоматикой. Также в течение трех месяцев ожидается поставка аппарата КТ в городскую детскую клиническую больницу и в БСНМП (Больница скорой неотложной медицинской помощи – прим. авт.). Это повысит доступность к данному исследованию», - сказал К. Надыров.
При этом он добавил, что без направления врача, ввиду высокой лучевой нагрузки, проводить КТ-исследования не рекомендуется.
«В целом, компьютерная томография легких - это достаточно серьезное диагностическое исследование, есть определенная лучевая нагрузка во время проведения данного исследования. Поэтому здесь важно иметь четкие показания, и возможны те или иные противопоказания для проведения данной диагностической услуги. Поэтому все маршруты должны вырабатываться с местным участковым врачом поликлиники», - пояснил он.
Он добавил, что по направлению поликлиники услуги компьютерной томографии и ПЦР-тестирование являются бесплатными.
- 23 июня – профессиональный праздник государственных служащих
- Премьер-министра Кыргызстана и его заместителей оштрафовали за нарушение масочного режима
- В Алматы просят не поддаваться на провокации: при сдаче тестов на КВИ используются сертифицированные реагенты
- В Павлодарской области еще 20 пациентов выздоровели от коронавируса
- В Мажилисе обсудили вопросы развития фарминдустрии и медицинской науки
- 172 карагандинца удостоились медали «Халық алғысы»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана