В горздраве Алматы прокомментировали сбой работы КТ в модульной больнице

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы увеличивается количество больных коронавирусом и желающих пройти исследование методом компьютерной томографии (КТ). Руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров объяснил, в каком случае нужно проходить исследование КТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здоровья ответили на сообщение о том, что в модульной инфекционной больнице сломался КТ-аппарат.

«КТ-аппарат действительно вышел из строя. В стационаре имеется цифровой рентген-аппарат. В ближайшее время придет необходимая запчасть на аппарат КТ, и будет замена», - прокомментировали вопрос в управлении.

Между тем Камалжан Надыров отметил, что одним из грозных и частых осложнений коронавируса является пневмония.

«Для оценки тяжести состояния необходимо своевременное проведение КТ легких. В этой связи нами составлен реестр поставщиков услуг КТ, поликлиниками заключены договора с государственными и частными медорганизациями, выполняющими КТ. Таких поставщиков по городу 12. Поставщики услуг КТ определили раздельный график работ приема пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и отдельное время для пациентов со схожей симптоматикой. Также в течение трех месяцев ожидается поставка аппарата КТ в городскую детскую клиническую больницу и в БСНМП (Больница скорой неотложной медицинской помощи – прим. авт.). Это повысит доступность к данному исследованию», - сказал К. Надыров.

При этом он добавил, что без направления врача, ввиду высокой лучевой нагрузки, проводить КТ-исследования не рекомендуется.

«В целом, компьютерная томография легких - это достаточно серьезное диагностическое исследование, есть определенная лучевая нагрузка во время проведения данного исследования. Поэтому здесь важно иметь четкие показания, и возможны те или иные противопоказания для проведения данной диагностической услуги. Поэтому все маршруты должны вырабатываться с местным участковым врачом поликлиники», - пояснил он.

Он добавил, что по направлению поликлиники услуги компьютерной томографии и ПЦР-тестирование являются бесплатными.