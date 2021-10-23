В горздраве Алматы ответили на жалобы сотрудников службы скорой помощи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы ответили на жалобы сотрудников скорой медпомощи города касательно уменьшения «ковидных надбавок», ремонта автомашин за счет водителей и давления со стороны руководства управления на сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении сообщили, что информация о ремонте автомашин скорой помощи за счет водителей не соответствует действительности. Ремонт и обслуживание автомашин ведется подразделением авторемонтной мастерской Станции скорой медицинской помощи (ССМП).

«В 2019 году произведена замена запасных частей на сумму более 142 млн тенге, в 2020 году – на 140 млн тенге, за 9 месяцев 2021 года – на 49 млн тенге. Кроме того, проведен капитальный ремонт, продлевающий срок использования автомобилей. Расходы по запасных частям в 2021 году снизились в связи с получением 100 новых автомобилей в лизинг. Техническое обслуживание они проходят в сервисных центрах ТОО «Hyundai Trans Auto», ТОО «Вираж-Сервис Казахстан», ТОО «Lion autocenter Almaty», - отметили в УОЗ.

Также сообщается, что все бригады ССМП укомплектованы в соответствии с установленным нормативом. Текучести кадров не наблюдается. Численность работников, согласно штатному расписанию, составляет 3583 единицы. В том числе врачи - 362 единицы, средний медицинский персонал (фельдшеры) - 1899 единиц, санитары - 220 единиц, водители – 922 единицы, прочий персонал - 180 единиц. Сокращение по сравнению с 2019 годом на 265 ставок проведено за счет оптимизации административно-управленческого и прочего персонала в связи с исключением функции по обслуживанию других субъектов здравоохранения.

На 2021 год НАО «Фонд социального медицинского страхования» с ССМП заключен договор на сумму 7,4 млрд тенге. В соответствии с Указом Президента РК от 19 июня 2019 года заработная плата врачей скорой помощи повышена на 30%, среднего медицинского персонала - на 20%. Задержек по выплате заработной платы нет.

«Выплаты ковидных надбавок производились в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РК от 4 апреля 2020 года. Врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи отнесены ко второй группе риска (десятикратный МРЗП - 425 тыс. тенге), а водители бригад скорой медицинской помощи - к третьей группе риска (пятикратный МРЗП - 212 тыс. тенге).

За январь-август 2021 года всего выплачено 6,1 млрд тенге надбавок (ежемесячно 2,1 тыс. работникам). В связи со 100% вакцинацией медработников по решению Межведомственной комиссии по предотвращению распространения COVID-19 пересмотрены подходы по стимулирования медицинских работников. Ковидные надбавки с 1 октября этого года включаются в состав заработной платы и будут иметь постоянный характер. В ближайшее время ожидается решение Республиканской бюджетной комиссии по выделению средств», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, по всем обращениям работников скорой медпомощи были проведены соответствующие проверки. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения и акимата Алматы, который провел тщательное разбирательство.

«21 октября 2021 года вице-министр здравоохранения Нусупова А.Б и заместитель Председателя Правления ФСМС встретились с коллективом и на месте ознакомились с ситуацией в ССМП. Управлением общественного здоровья города проводится объективный анализ ситуации, по результатам которого будут внесены предложения по улучшению деятельности и морально-психологического климата в ССМП.

Кроме того, все вышеперечисленные доводы были проверены Комиссией партийного контроля Алматинского городского филиала партии «Нұр Отан», а также инспектором труда Управления социального благосостояния и не нашли своего подтверждения», - добавили в управлении общественного здоровья.

В УОЗ добавили, что давления со стороны руководства управления или других госорганов на сотрудников скорой медпомощи не оказывается и не оказывалось. Из 77 человек, подписавших коллективное обращение, 65 добровольно отказались от подписей, так как не были ознакомлены с текстом обращения.

Обращение директора станции скорой медпомощи в правоохранительные органы является его гражданским правом, так как доводы о неправомерности его назначения на должность не соответствуют действительности.

«Касательно аттестации, поясняем следующее. Между администрацией ССМП и двумя профсоюзными организациями 13 мая 2020 года зарегистрирован и утвержден трехсторонний Коллективный договор, действующий до 25 февраля 2023 года. В соответствии с ним и Положением об аттестации, работники ССМП проходят аттестацию один раз в течение года. 6 сентября 2021 года была проведена аттестация водительского состава (877 человек), при этом 88 водителей направлены на переаттестацию с 6 октября. В настоящее время переаттестация еще не завершена.

С сожалением вынуждены констатировать, что публичные выступления работников ССМП (водителей Е.К. и Ш.А., фельдшера Т.Ж. могут расцениваться как попытка дестабилизации обстановки в коллективе организации, которая может привести к ухудшению качества медицинского обслуживания населения Алматы. Кроме того, указанные лица являются нарушителями трудовой дисциплины, имеют действующие дисциплинарные взыскания, наложенные в соответствии с Трудовым законодательством», - говорится в сообщении УОЗ.

Управление общественного здоровья Алматы занимает принципиальную позицию по защите прав, чести и достоинства всех сотрудников медицинских организаций и призывает всех участников споров решать вопросы в рамках правового поля и действующего законодательства», - зависли в управлении общественного здоровья Алматы.

Ранее в службе скорой медицинской помощи Алматы ответили на жалобы своих работников касательно нарушения их законных прав.