В городище Культобе проживали различные этнические группы: от европеоидных до монголоидных - ученые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые данные антропологических исследований городища Культобе углубляют и расширяют исторический ландшафт древнего Яссы (Туркестана) – одного из наиболее крупных и важных культурных центров Великой Степи. Об это утверждают отечественные ученые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первичный антропологический анализ остеологического материала, добытого в ходе археологического сезона 2019 года, осуществленного в рамках масштабного проекта «Реставрация исторических объектов городища Культобе», определил новые научные задачи в изучении этнического и культурного разнообразия туркестанской агломерации. Напомним, что проект реализуется Казахским научно-исследовательским институтом культуры (КазНИИК) при финансовой поддержке ERG, а антропологические исследования проводятся ТОО Anthropos (Алматы).

Обнаруженные при раскопках древние антропологические материалы - черепа, посткраниальные скелеты, разрозненные костные фрагменты и т.д., имеют разную степень сохранности. Хронологическая датировка этих материалов колеблется между XII-XVI вв. Отметим, что подобное системное исследование человеческих останков с городища Культобе проводится впервые. До этого этнический состав и другие антропологические показатели населения Культобе как самой древней части Яссы никогда не становились объектом научных изысканий.

Результаты палеоантропологического исследования базируются на анализе более чем 130 индивидуумов.

«Останки этих людей, живших около тысячи лет назад, показали, что в Культобе проживали различные этнические группы: от европеоидных до обладателей выраженных монголоидных черт», - рассказал заведующий Республиканской лабораторией физической антропологии (РЛФА) Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова Амангелды Саипов.

Антропологические исследования находок с городища Культобе проводились под руководством доктора исторических наук, академика НАН РК, профессора Оразака Исмагулова - известного отечественного антрополога, основателя казахстанской антропологической школы.

Процесс работы над останками, как отмечают ученые, усложнился антропологической реставрацией костей и их фрагментов. В ряде случаев приходилось проводить фиксацию (консервацию) клеем костей и фрагментов, находящихся в плохом состоянии, в целях предохранения от дальнейшего разрушения, но результаты кропотливых исследований не заставили себя долго ждать.

«Мы получили действительно уникальную картину, так как в Культобе проживали люди с антропологическим типом, имеющим разные расовые комплексы, в том числе и смешанные. Это в широком смысле сходится с общей концепцией развития этнокультурных сообществ региона», - констатирует академик Оразак Исмагулов.

Первичный антропологический анализ остеологического материала с городища Культобе в целом существенно дополняет и расширяет фактологическую базу антропологической науки Казахстана.

«Вместе с тем, еще более тщательное и всестороннее изучение костных останков древних людей, найденных не только в погребальных, но и поселенческих сооружениях, позволят приоткрыть завесу тайны над многими не только антропологическими, археологическими, но и в целом естественно-историческими и историко-культурными проблемами, стоящими при изучении далеких и близких к нашему времени исторических эпох прошлого», - отметила антрополог Айнагуль Исмагулова.

По мнению экспертов, исследования антропологов расширяют горизонты таких гуманитарных наук как археология, история, культурология и искусствоведение, ведь они формируют и детализируют современные представления о преемственности эпох, культурной, этнокультурной, социально-экономической и других сторонах жизни древних жителей Культобе.

«Данные антропологических исследований, осуществленных ТОО Anthropos по заказу КазНИИК, являются важным вкладом в формирующуюся научную базу данных о Культобе. Убежден, что в дальнейшем эти сведения станут ценным подспорьем для новых открытий», - подытожил руководитель проекта Андрей Хазбулатов.

Ученые-антропологи продолжат дальнейшее исследование остеологического материала с городища Культобе, основанное на мономерном и многомерном статистическом анализе, с палеоантропологическими сериями предшествующих исторических периодов. Это значительно повлияет на общую историко-археологическую картину Туркестана, что, в свою очередь, станет важным шагом на пути к масштабной реконструкции культурно-исторического ландшафта всего региона Центральной Азии.