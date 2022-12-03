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В городе Шу при пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей

3 Декабря 2022, 13:36
В городе Шу при пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В городе Шу Жамбылской области при пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«2 декабря 2022 г. в 23:55 часов Шуский район, г. Шу, произошел пожар в частном жилом доме (загорание домашних вещей и мебели), на площади 30 кв.м. На месте пожара обнаружены тела 2 детей: 2017 г.р. и 2020 г.р. Пожар локализован в 00:10 часов и ликвидирован в 00:35 часов силами Службы пожаротушения ДЧС Жамбылской области», - сообщили в пресс-службе.

Время прибытия первого подразделения 23-58 (через 3 минуты).

«На момент пожара дети находились дома одни, без присмотра взрослых. По предварительном данным, мать погибших детей, 1989 г.р. оставила детей дома и ушла, закрыв снаружи дверь, - сообщили в пресс-службе МЧС. - Необходимо отметить, что профилактическая работа в данном доме проводилась 22 октября 2022 года - пожарные в ходе рейдовых мероприятий посетили данный дом и разъясняли правила пожарной безопасности перед началом отопительного сезона».

Как отметил oфициальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов, «налицо тот самый факт, когда на наши рекомендации внимания не обратили».

По данному факту ОП Шуского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 «Нарушение требований пожарной безопасности» УК РК.

В настоящее время, в рамках указанного уголовного дела ведутся следственные мероприятия.


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