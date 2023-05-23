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В городе Кульсары Атырауской области построят новую школу

Автор:  
Виктор Сутягин
23 Мая 2023, 01:16
В городе Кульсары Атырауской области построят новую школу

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области началось строительство школы на 600 мест. Возведена она будет в микрорайоне Береке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба акимата Жылыойского района, школа строится в рамках социального проекта «Игiлiк». Ожидается, что работы будут завершены в декабре следующего года.

«В новом учебном заведении будут обучаться как дети, проживающие в микрорайоне Береке, так и ребята микрорайона СМП-224. В настоящее время на объекте трудятся 35 сотрудников и 10 единиц техники», - сообщил заместитель акима Жылыойского района Ануар Шакиров.

По его словам, в двухэтажном учебном здании площадью 3 554 квадратных метра предусмотрены столовая современного типа, актовый, спортивный залы, библиотека, а рядом со школой – новая спортивная площадка.

Образование   Строительство   школа  
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