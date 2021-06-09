В городе Арысь установлена мемориальная доска «Қазақ еліне алғыс»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Арыси состоялось торжественное открытие мемориальной доски «Қазақ еліне алғыс». В знак благодарности всем гражданам и регионам, принявшим участие в ликвидации последствий взрыва, произошедшего 24 июня 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В мероприятии приняли участие аким города Арыс Гульжан Курманбекова, секретарь городского маслихата А.Байтанаев, ветераны труда, представители интеллигенции. На мероприятии глава города рассказала о значении мемориальной доски.

«Работы по восстановлению города Арысь находились под непосредственным контролем Елбасы Н.Назарбаева, главы государства К.Токаева, Премьер-Министра РК А.Мамина, акима области У.Шукеева. В соответствии с поручением главы правительства территория города Арысь была разделена на 17 секторов и закреплена за городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областями. Под руководством акима области в целях обеспечения населения продуктами питания, охраны общественного порядка, восстановления города создано 17 штабов. За короткое время город полностью модернизирован, построены новые дома, восстановлены поврежденные здания, обновлены дороги. Построены новые объекты. Город Арысь обрел новый облик. Это результат сплоченной работы всей страны. Поэтому жители города Арысь благодарят всех наших соотечественников, которые приняли участие в восстановлении города», - сказала Гульжан Мамытовна.

Автор мемориальной доски местный скульптор Муталип Куздеубаев, а автором текста на доске является местный поэт Мынжасар Дарменов.

Напомним, 24 июня 2019 года произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области.