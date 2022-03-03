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В городе Ахлат на востоке Турции открылось почетное консульство РК

3 Марта 2022 15:33
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В городе Ахлат на востоке Турции открылось почетное консульство РК

АХЛАТ. КАЗИНФОРМ - На востоке Турции в историческом городе Ахлат состоялась церемония торжественного открытия почётного консульства Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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На открытии представительства приняли участие губернатор провинции Битлис, мэры города и района, ректор, почетные лица провинции, а также средства массовой информации.

В своей торжественной речи посол Абзал Сапарбекулы подчеркнул, что данное мероприятие проходит накануне юбилейного 30-летия установления дипломатических отношений между братскими странами – Казахстаном и Турцией, и обратил внимание на двустороннее сотрудничество, установившееся в духе стратегического партнёрства и взаимодоверия. В этой связи, выразил надежду, что открытие почётного консульства в городе Ахлат, имеющее историческое значение, придаст положительный импульс в развитии отношений в духовно-культурной, а также экономической сферах.

В своём выступлении губернатор провинции Битлис Октай Чагатай отметил особенность данного мероприятия, связанную с тем, что почётное консульство Казахстана является первым иностранным представительством в регионе. Он обратил внимание, что данные шаги принесут плоды в дальнейшем укреплении сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

Почётный консул Муаз Ергезен выразил безграничную признательность за его поддержку президентами двух стран как человека, соответствующего этому высокому посту. Вместе с тем, он отметил, что приложит все усилия по укреплению дальнейших двусторонних связей.

Если говорить об истории провинции Битлис, можно отметить особое многообразие города Ахлат. Город является местом, куда впервые вступила нога кочевавших в то время турков в Анадолу. Туда можно и отнести основоположника османцев шаха Сулеймана. Его сын Ертугрул был рожден здесь. Османцы называли этот город «городом отцом». Кроме того, город был центром Ахлат-Урартулугов, Арабской мусульманской империи, Восточного Рима, армян и турков.

У Казахстана имеется восемь почётных консульств в Турции. Их округами определены провинции Аланья, Конья, Мерсин, Бурса, Коджаели, Хатай, Денизли и Битлис. В ближайшее время планируется торжественное открытие почётных консульств РК в провинциях Хатай, Конья и Денизли.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Турция  
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