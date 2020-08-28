В горах заповедника Аксу-Жабаглы в фотоловушку попался снежный барс

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В горах Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника на высоте 2500 м над уровнем моря на фотоловушку был зафиксирован снежный барс. Об этом сообщил в Facebook Сакен Дилдахмет, экс-пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

«Это очень редчайшее явление. В последний раз в старейшем заповеднике Казахстана хозяин гор появлялся три года назад. Научные специалисты и инспекторы заповедника сегодня проводят огромную работу по сохранению дикой природы», - отметил Сакен Дилдахмет.

Известно, что снежный барс — это самый скрытый представитель кошачьих, поэтому кадры, сделанные в летний период, когда барс обитает в зоне высокогорья, особенно ценны.

Они представляют ценность для дальнейшего исследования мест обитания и популяции редкого хищника.

Присутствие этого хищника в Аксу-Жабаглинском заповеднике является свидетельством слаженной работы на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), и в первую очередь – это сохранение экосистемы, недопущение браконьерства, которое напрямую влияет на кормовую базу барсов.

Сакен Дилдахмет поблагодарил ПРООН за предоставление фотоловушки для ООПТ.











