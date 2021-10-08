В горах вблизи Алматы ожидается туман

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах вблизи Алматы 8-10 октября ночью и утром ожидается туман. Об этом сообщили в ДЧС города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Туристам, отправляющимся в горы даже на один день, ДЧС рекомендует внимательно изучить меры безопасного поведения в горах:

- в первую очередь серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;

- среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

«В походе перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитываю погодные условия и вероятность препятствий; не следует совершать переходы в туман или темное время суток; опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки; избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями; передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения. При сильном дожде или граде остановиться в укрытом месте и переждать непогоду», - порекомендовали в ДЧС.