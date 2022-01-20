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В горах Алматы выпало до 20 сантиметров снега

20 Января 2022 08:51
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В горах Алматы выпало до 20 сантиметров снега

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы выпало 6-8 сантиметров снега, в горных районах до 20 сантиметров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе акимата сообщили, что выпадение мокрого снега началось с 16:15 19 января.

«В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 2077 тонн. Производится сгребание снега в горной и предгорной местности. Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования», - отметили в акимате.

Ночью вышло 535 единиц техники, в том числе 208 пескоразбрасывателей, и 338 дорожных рабочих. С утра задействовано 562 единиц спецтехники, 160 пескоразбрасывателей и 1493 дорожных рабочих.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за уборкой снега.

По прогнозу Казгидромета, выпадение смешанных осадков завершится до второй половины дня. Температура воздуха сегодня днем, 20 января, +1, +3 градуса.

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#Алматы   #Погода  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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