В горах Алматы второй день принудительно спускают лавины
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы второй день принудительно спускают лавины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.
В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова, а также для обеспечения безопасности участка автодороги Алматы- Космостанция, 20 февраля в бассейне реки Үлкен Алматы произведен профилактический спуск снежной лавины.
Объем спущенного снега остановился на участке автодороги БАО-Космостанция и составил 300 кубометров. Расчистка автодороги проводится техникой Космостанции. В ходе проведения профилактических работ жертв, пострадавших, разрушений нет.
Вместе с тем, ДЧС Алматы предупреждает, что в связи с гидрометеорологической обстановкой хождение, катание по заснеженным склонам не рекомендуется.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы проведены профилактические спуски снежных лавин в целях обеспечения безопасности отдыхающих на территории ГЛК «Шымбулак».
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