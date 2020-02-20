В горах Алматы второй день принудительно спускают лавины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы второй день принудительно спускают лавины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.

В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова, а также для обеспечения безопасности участка автодороги Алматы- Космостанция, 20 февраля в бассейне реки Үлкен Алматы произведен профилактический спуск снежной лавины.

Объем спущенного снега остановился на участке автодороги БАО-Космостанция и составил 300 кубометров. Расчистка автодороги проводится техникой Космостанции. В ходе проведения профилактических работ жертв, пострадавших, разрушений нет.

Вместе с тем, ДЧС Алматы предупреждает, что в связи с гидрометеорологической обстановкой хождение, катание по заснеженным склонам не рекомендуется.



Ранее сообщалось, что в горах Алматы проведены профилактические спуски снежных лавин в целях обеспечения безопасности отдыхающих на территории ГЛК «Шымбулак».