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В горах Алматы второй день принудительно спускают лавины

20 Февраля 2020 18:16
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В горах Алматы второй день принудительно спускают лавины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы второй день принудительно спускают лавины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.

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В связи с неустойчивым состоянием снежного покрова, а также для обеспечения безопасности участка автодороги Алматы- Космостанция, 20 февраля в бассейне реки Үлкен Алматы произведен профилактический спуск снежной лавины.

Объем спущенного снега остановился на участке автодороги БАО-Космостанция и составил 300 кубометров. Расчистка автодороги проводится техникой Космостанции. В ходе проведения профилактических работ жертв, пострадавших, разрушений нет.

Вместе с тем, ДЧС Алматы предупреждает, что в связи с гидрометеорологической обстановкой хождение, катание по заснеженным склонам не рекомендуется.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы проведены профилактические спуски снежных лавин в целях обеспечения безопасности отдыхающих на территории ГЛК «Шымбулак».


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Ключевые слова: Алматы, Безопасность,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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