В горах Алматы сходят «мокрые» лавины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы объявил о высоком уровне лавинной опасности в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время сходят «мокрые» лавины. У попавших под такие лавины практически нет шансов выжить», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

По данным синоптиков, из-за выпавших осадков в горах Алматы наблюдается прирост снега выше 60 см, специалисты отмечают высокий (красный) уровень лавинной опасности.

«Только за последние двое суток в горах Алматы сошло 10 самопроизвольных лавин общим объемом около 50 тысяч кубометров. Из-за выставления блокпостов жертв и пострадавших нет. Большинство лавин сошли в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет», - добавили в департаменте по ЧС.

В МЧС ранее напоминали, что с 8 по 12 апреля в связи с оттепелью, ожиданием сильных осадков ночью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.