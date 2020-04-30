В годы войны жители Семея внесли большой вклад в запуск эвакуированных промышленных предприятий

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В бывшую Семипалатинскую область в годы Великой Отечественной войны из прифронтовых районов был эвакуирован ряд промышленных предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По решению государственного комитета обороны в область были эвакуированы Харьковкая швейная фабрика «Большевичка Украины», Полтавская прядильная фабрика, швейная фабрика имени Володарского, Киевская обувная фабрика, Осташковский кожевенный завод, а также оборудования таких фабрик как «Пролетарий», им. Петра Алексеева, Карело-финская суконная фабрика и часть техники были привезены из Киевского и Воронежского комбикормового заводов, Азовская чулочная и обувная фабрики.

При этом, каждый житель города считал своим долгом в те трудные годы помочь в запуске эвакуированных предприятий. Так, в монтаже Осташковского кожевенного завода активное участие приняли рабочие и служащие судоремонтного завода, автоуправления, артели «Тяжеловоз», - отмечается в сборнике архивных документов КГУ «Центр документации новейшей истории» ВКО.

В рекордное время запустилась швейная фабрика им. Володарского. За 12 дней она уже дала первую продукцию. В срок была запущена и фабрика «Большевичка Украины». Коллектив этого предприятия за годы войны изготовил более 1,7 млн комплектов обмундирования и другой нужной для фронта продукции.

Одновременно с принятием эвакуированных предприятий, осенью 1941 года, город на Иртыше начал прием и эвакуированного населения из Ленинграда, Сталинграда, Днепропетровской, Ворошиловградской областей, а также районов Поволжья, Грузинской ССР и прифронтовой полосы. С начала июня 1941 года по январь 1944 года бывшая Семипалатинская область приняла 31 079 человек, половина из них была размещена в городе.

К слову, в те годы и уже после войны Семипалатинск стал одним из крупных центров легкой промышленности Казахстана.