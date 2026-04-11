В Германии запускают новую соцсеть на замену TikTok

По данным телеканала ARD, Wedium намерен лучше защищать права детей. Для публикации контента нужно будет удостоверение личности. В команду разработчиков вошли родители подростков. Создатели называют Wedium «на 100% европейским проектом» и обещают, что в новой соцсети не будет ботов, запретят хейт, дезинформацию и манипуляции. Будут действовать строгие «правила сетевого этикета».

Кроме того, у соцсети не будет алгоритмов, которые вызывают привыкание и затягивают пользователей часами смотреть видео. Блогерам обещают половину доходов от рекламы. Те, кто захочет пользоваться Wedium без рекламы, должны будут платить 9 евро в месяц.

Полноценный запуск платформы намечен на июль. Сейчас пользователям предлагают зарегистрироваться в листе ожидания. По данным разработчиков, там уже более 10 000 заявок. Для сравнения: у TikTok около 1,5 млрд пользователей по всему миру.

Телеканал ntv напоминает, что в Германии сейчас активно обсуждают запрет соцсетей для подростков или создание для них отдельной платформы с ограниченным функционалом. Возможно, Wedium хочет заполнить именно эту нишу, предполагает ntv.



