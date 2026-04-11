В Германии запускают новую соцсеть на замену TikTok
В конце марта берлинский стартап объявил о запуске платформы для коротких видеороликов Wedium. Ее позиционируют как «тикток здорового человека», передает Kazinform со ссылкой на DW.
По данным телеканала ARD, Wedium намерен лучше защищать права детей. Для публикации контента нужно будет удостоверение личности. В команду разработчиков вошли родители подростков. Создатели называют Wedium «на 100% европейским проектом» и обещают, что в новой соцсети не будет ботов, запретят хейт, дезинформацию и манипуляции. Будут действовать строгие «правила сетевого этикета».
Кроме того, у соцсети не будет алгоритмов, которые вызывают привыкание и затягивают пользователей часами смотреть видео. Блогерам обещают половину доходов от рекламы. Те, кто захочет пользоваться Wedium без рекламы, должны будут платить 9 евро в месяц.
Полноценный запуск платформы намечен на июль. Сейчас пользователям предлагают зарегистрироваться в листе ожидания. По данным разработчиков, там уже более 10 000 заявок. Для сравнения: у TikTok около 1,5 млрд пользователей по всему миру.
Телеканал ntv напоминает, что в Германии сейчас активно обсуждают запрет соцсетей для подростков или создание для них отдельной платформы с ограниченным функционалом. Возможно, Wedium хочет заполнить именно эту нишу, предполагает ntv.