В Германии за один день привито более 1 млн человек

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В Германии четвертый день подряд прививку от коронавируса получили более 1 млн человек. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Согласно его данным, накануне было введено 1,055 млн доз вакцины. При этом 915 тыс. человек получили так называемую бустерную прививку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

В общей сложности ревакцинацию в Германии прошли 18,7 млн человек, что соответствует примерно 22,5 процента населения страны.

По данным RKI, по меньшей мере 57,8 млн человек, или 69,5 процента населения, получили полную базовую защиту, сделав две прививки, что считается необходимой защитой от коронавируса. По крайней мере 60,3 млн человек (72,5 процента) сделали хотя бы одну прививку.

С другой стороны, на сегодняшний день не привиты от коронавируса 22,8 млн человек, что соответствует 27,5 процента населения. Из них, уточняет RKI, 4 млн - это дети в возрасте до 4 лет.

Органы здравоохранения Германии в течение одного дня зарегистрировали 53 697 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 (6 477 217 - с начала пандемии). Ровно неделю назад было зарегистрировано 64 510 случаев заражения. При этом надо иметь ввиду, что в выходные дни это показатель обычно несколько меньше, поскольку не все местные органы здравоохранения передают свои данные в RKI.

Всего от легочного заболевания COVID-19 и его последствий в Германии с начала пандемии скончались 105 506 пациентов. За последние 24 часа RKI получил информацию о 510 летальных исходах.