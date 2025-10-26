РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:25, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Германии взорвали башни старейшей АЭС страны

    В Германии взорвали две 160-метровые охлаждающие башни бывшей атомной электростанции Гундремминген в Баварии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bild.

    В Германии взорвали башни старейшей АЭС страны
    Кадр из видео

    Это событие стало самым заметным этапом демонтажа станции, которая окончательно прекратила работу в конце 2021 года.

    За последние годы с территории вывезли около 4700 тонн строительных материалов. Взрыв уничтожил еще 56 тысяч тонн железобетона, который затем переработают в щебень и строительное сырье.

    Для операции было пробурено более тысячи отверстий под взрывчатку.

    Гундремминген считается историческим местом для немецкой атомной энергетики – именно здесь в 1966 году был запущен первый крупный реактор ФРГ.

    Ранее сообщалось, что правительство Германии отказалось принять детей из сектора Газа.

    Теги:
    АЭС Мировые новости Германия
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают