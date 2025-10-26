В Германии взорвали башни старейшей АЭС страны
В Германии взорвали две 160-метровые охлаждающие башни бывшей атомной электростанции Гундремминген в Баварии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bild.
Это событие стало самым заметным этапом демонтажа станции, которая окончательно прекратила работу в конце 2021 года.
За последние годы с территории вывезли около 4700 тонн строительных материалов. Взрыв уничтожил еще 56 тысяч тонн железобетона, который затем переработают в щебень и строительное сырье.
Для операции было пробурено более тысячи отверстий под взрывчатку.
Гундремминген считается историческим местом для немецкой атомной энергетики – именно здесь в 1966 году был запущен первый крупный реактор ФРГ.
