В Германии взорвали башни старейшей АЭС страны

Это событие стало самым заметным этапом демонтажа станции, которая окончательно прекратила работу в конце 2021 года.

За последние годы с территории вывезли около 4700 тонн строительных материалов. Взрыв уничтожил еще 56 тысяч тонн железобетона, который затем переработают в щебень и строительное сырье.

Для операции было пробурено более тысячи отверстий под взрывчатку.

Гундремминген считается историческим местом для немецкой атомной энергетики – именно здесь в 1966 году был запущен первый крупный реактор ФРГ.

Ранее сообщалось, что правительство Германии отказалось принять детей из сектора Газа.