В Германии руководитель детсада украл 700 тысяч евро

После нескольких месяцев расследования прокуратура Мюнстера предъявила обвинения бывшему председателю ассоциации «Дом Генриха Пипмейера» («Heinrich-Piepmeyer-Haus») по статье «Злоупотребление доверием».

Сообщается, что 44-летний учитель перевел около 700 тысяч евро со счета детского сада на свой личный счет. Ранее мужчина был председателем спонсорской ассоциации детского сада «Heinrich-Piepmeyer-Haus» в Мюнстере (Северный Рейн-Вестфалия).

Там воспитываются около 70 детей, многие из которых имеют физические или умственные отклонения.

Этого долгое время не замечали, поскольку совет директоров постановил перевести деньги на сберегательный счет детского сада, чтобы по ним начислялись проценты. Однако, по данным прокуратуры, деньги так и не поступили.

В ходе ежегодной проверки бывший председатель ассоциации не смог предоставить необходимые документы, показывающие, куда именно ушли деньги. В феврале 2024 года спонсирующая организация подала заявление о возбуждении уголовного дела.

По данным прокуратуры, бывший председатель детсада, по всей видимости, понес личные убытки из-за сделок с частными акциями, которые он хотел компенсировать за счет средств, выделяемых на содержание детского сада.

Во время обыска педагог заявил, что якобы вложил деньги в акции, чтобы сделать «что-то хорошее для ассоциации детских садов».

Недостача в 700 тысяч евро стала проблемой для детского сада. Деньги предназначались для срочной реконструкции здания. Детскую площадку за зданием также планировали переоборудовать для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями. Это планировалось годами, но осуществить его уже не удалось.

«Дом Генриха Пипмейера» был построен в 1961 году по инициативе родителей, которые изначально стремились оказывать поддержку и заботиться о детях с физическими и множественными нарушениями. С начала 1990-х годов специальный детский сад работает по принципу интеграции, то есть он также заботится о детях, не имеющих инвалидности.

Обвиняемый сам раньше был воспитателем детского сада. Земельный суд Мюнстера пока не принял к рассмотрению выдвинутые против него обвинения. Пока не ясно, когда может начаться судебный процесс над бывшим председателем спонсирующей ассоциации.

23 мая текущего года мужчина напал с ножом на окружающих в г.Гамбурге, в результате 12 человек пострадали.