В Германии предотвращен теракт с применением химического оружия

8 Января 2023, 21:52

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На западе Германии полиция арестовала двух человек, которым предъявлены обвинения в подготовке теракта с применением химического оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Подозреваемые, по данным СМИ, 32-летний выходец из Ирана и его брат. Они готовили нападение с применением цианида и рицина. В их квартире прошел обыск — эксперты были в костюмах химической и биологической защиты. В прокуратуре заявили, что в квартире следов ядов не обнаружено, тем не менее, по данным следствия, доказательства получены.

Правоохранительные органы пока отказываются от развернутых комментариев.

Фото: Daniel Löb, dpa, Globallookpress