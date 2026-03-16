В Германии осваивают белый водород: экологически чистый и недорогой источник энергии

Белый водород есть в лесу в Баварии, говорит геолог Юрген Грёч. Раньше он работал в компании Shell, а сейчас занимается наукой. Многие предприниматели и политики провозглашают водород средством декарбонизации экономики. Этот газ не создает выбросов, приводящих к потеплению климата. Но есть одна проблема — водород нужно производить.

— А процесс его получения в значительной степени зависит от ископаемого топлива. Сейчас менее одного процента водорода получают из возобновляемых источников энергии с помощью дорогостоящего процесса электролиза — говорит Грёч.

Он утверждает, что природный водород, также известный как белый водород, может стать третьим вариантом. Он образуется в земной коре естественным путем — в результате геологических процессов, длящихся миллиарды лет.

— Большая часть мантии Земли состоит из пород, богатых железом, — поясняет Грёч. — Когда они взаимодействуют с водой при температуре 200-350 градусов по Цельсию, железо, по сути, забирает кислород из воды, оставляя чистый водород. Эта реакция, называемая серпентинизацией, считается основным механизмом образования природного водорода, — говорит эксперт.

В Баварии Юрген Грёч планирует продавать природный водород по цене 0,87 евро за килограмм, что сопоставимо со стоимостью водорода, полученного из ископаемого топлива. К 2030 году он предполагает добывать из баварского пласта, расположенного на глубине 1500 метров под землей, 1000 тонн белого водорода в год. Он будет использоваться местными компаниями и тепловыми сетями, убежден эксперт.

Из тех же резервуаров можно производить горячую воду, которую можно использовать для отопления домов, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в ВКО разрабатывают технологию снижения промышленных выбросов. Там планируют создавать водород вместо углерода.