В Германии назвали профессии с самым высоким числом мигрантов

Меньше всего — в полиции, экстренных службах и госструктурах.

На конец 2024 года иммигранты и их дети составляли 26% трудоспособного населения страны. В некоторых профессиях эта доля значительно выше: среди сварщиков — 60%, поваров и работников пищевого производства — 54%, монтажников строительных лесов — 48%, водителей общественного транспорта — 47%, работников мясопереработки — 46%, а также официантов и сотрудников кафе — 45%.

Высокий процент мигрантов также зафиксирован в производстве пластмасс и резины (44%), гостиничном бизнесе (40%), грузоперевозках (39%), металлообработке (37%) и сфере ухода за пожилыми людьми (33%).

Наименьшее присутствие мигрантов наблюдается среди полицейских (7%), спасателей (8%), госслужащих, начальных учителей, юристов и налоговиков — по 9–10%.

Статистика основана на микропереписи населения 2024 года, охватившей 1% жителей Германии старше 15 лет. При этом не учитывались люди, проживающие в общежитиях, в том числе многие беженцы.

Напомним, по данным Министерства труда и социальной защиты РК, трудовые мигранты в основном прибывают в Казахстан из Китая, Турции, Узбекистана, Индии, Великобритании, Венгрии, Сербии, Украины и Италии. Стоит отметить, что в последние годы число казахстанцев, уезжающих на работу за границу, значительно выросло. Многие из них отправляются на сезонные работы или по приглашению компаний.