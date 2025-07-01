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    14:11, 01 Июль 2025 | GMT +5

    В Германии из-за бомбы эвакуировали 20 тысяч человек

    Еще одна неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны обнаружена в Германии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: ТАСС

    Снаряд был найден в районе железнодорожной станции города Оснабрюк. Около 20 тысяч жителей должны покинуть свои квартиры и дома к 15:00 дня по местному времени.

    Школы в зоне эвакуации должны закончить занятия в 13:00 по местному времени. С 14:00 жители могут прийти в здание местной школы «Gymnasium in der Wüste» для безопасного нахождения в период обезвреживания.

    Местный транспортный оператор «Deutsche Bahn» не смогла сообщить в понедельник вечером, когда центральная станция города остановит работу.

    - Мы все еще ждем указаний от города, — сказал представитель ж/д компании. Влияние на междугороднее и региональное движение в настоящее время неясно.

    В середине июня в Оснабрюке также пришлось в кратчайшие сроки обезвредить бомбу. В последние месяцы в районе Локфиртель неоднократно обнаруживались неразорвавшиеся бомбы, которые пришлось обезвреживать.

    На месте бывшего грузового депо ведутся строительные работы и снаряды чаще обнаруживаются местными строителями.

    По немецким данным, Оснабрюк (земля Нижняя Саксония) является одним из городов с наибольшим количеством обезвреженных неразорвавшихся бомб в Германии.

    Кроме того, в июне в Кельне обезвредили три бомбы времен Второй мировой войны.

    Теги:
    Эвакуация Мировые новости Германия
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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