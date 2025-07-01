В Германии из-за бомбы эвакуировали 20 тысяч человек

Снаряд был найден в районе железнодорожной станции города Оснабрюк. Около 20 тысяч жителей должны покинуть свои квартиры и дома к 15:00 дня по местному времени.

Школы в зоне эвакуации должны закончить занятия в 13:00 по местному времени. С 14:00 жители могут прийти в здание местной школы «Gymnasium in der Wüste» для безопасного нахождения в период обезвреживания.

Местный транспортный оператор «Deutsche Bahn» не смогла сообщить в понедельник вечером, когда центральная станция города остановит работу.

- Мы все еще ждем указаний от города, — сказал представитель ж/д компании. Влияние на междугороднее и региональное движение в настоящее время неясно.

В середине июня в Оснабрюке также пришлось в кратчайшие сроки обезвредить бомбу. В последние месяцы в районе Локфиртель неоднократно обнаруживались неразорвавшиеся бомбы, которые пришлось обезвреживать.

На месте бывшего грузового депо ведутся строительные работы и снаряды чаще обнаруживаются местными строителями.

По немецким данным, Оснабрюк (земля Нижняя Саксония) является одним из городов с наибольшим количеством обезвреженных неразорвавшихся бомб в Германии.

Кроме того, в июне в Кельне обезвредили три бомбы времен Второй мировой войны.