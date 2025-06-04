В Кельне эвакуировали 20 тысяч человек из-за авиабомб времен Второй мировой войны

Для проведения работ потребовалась эвакуация около 20 тысяч человек. Дорожные перекрытия были установлены еще утром, сама операция по обезвреживанию запланирована в течение дня.

Ограничения коснутся также трех мостов через Рейн и важных транспортных путей, включая южное железнодорожное сообщение с центральным вокзалом Кельна. В зону эвакуации попадают сам Рейн, исторический центр Кельна, несколько школ, детских садов, предприятий и культурных учреждений.

Крупнейшая эвакуация со времен Второй мировой войны

Муниципальные власти Кельна сообщили на своем сайте:

- Эта эвакуация является крупнейшей подобной мерой после окончания Второй мировой войны. Все участники надеются, что обезвреживание будет завершено в течение среды.

Кельнский собор и центральный вокзал Кельна - вне зоны эвакуации

Со своей стороны руководитель кельнского ведомства общественного порядка Ральф Майер (Ralf Mayer) отметил, что центр Кельна - самая густонаселенная центральная часть города во всей Европе. В зону эвакуации попадают больница, два дома престарелых и учреждений по уходу, множество музеев и телекомпания RTL. Кельнский собор и центральный вокзал не входят в зону эвакуации, но в нее входит ведущий к ним мост - Гогенцоллернбрюкке - самый загруженный железнодорожный мост Германии.

В связи с этим компания Deutsche Bahn ожидает "значительных ограничений в региональном и междугороднем сообщении по Северному Рейну-Вестфалии", особенно с учетом того, что будет закрыта и станция Köln Messe/Deutz.

С началом операции по обезвреживанию бомб мост Гогенцоллернбрюкке будет полностью перекрыт. С этого момента движение поездов из района Дойц в сторону центрального вокзала Кельна станет невозможным. Временно будет приостановлено судоходство по Рейну. Воздушное пространство над районом будет кратковременно закрыто непосредственно на время обезвреживания.

Три авиабомбы времен Второй мировой войны были обнаружены 2 июня во время строительных работ в районе Дойц на правом берегу Рейна. Речь идет о двух бомбах весом по 1 тонне и одной бомбе весом 500 кг, все они - американского производства.