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    02:10, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    В Германии частично легализовали каннабис

    каннабис
    Фото: pixabay.com.

    Бундестаг ФРГ проголосовал 23 февраля за законопроект о частичной легализации каннабиса на территории страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    С 1 апреля 2024 года совершеннолетним лицам, находящимся в Германии, будет разрешено выращивать до трех растений каннабиса у себя дома, а также хранить там до 50 граммов вещества для личного употребления. В общественных местах взрослым будет разрешено иметь при себе до 25 граммов каннабиса.

    Кроме того, с 1 июля того же года станет возможным создание специальных некоммерческих клубов для культивирования каннабиса численностью до пятисот человек. Члены клубов будут коллективно выращивать каннабис и поставлять друг другу для личного потребления не более 50 граммов «травы» в месяц на человека.

    Отмечается, что с принятием закона предыдущие судимости за хранение до 25 граммов каннабиса или культивирование максимум трех растений для личного пользования, должны быть исключены из Федерального реестра судимостей.

    Какие в законе будут ограничения

    Публичное употребление каннабиса по-прежнему будет запрещено в школах, спортивных учреждениях и в радиусе 100 метров от них. В пешеходных зонах курение будет запрещено до 20:00. Все несовершеннолетние, пойманные с веществом при себе, должны будут участвовать в программах антинаркотической профилактики.

    Закон будет направлен на борьбу с черным рынком

    По словам министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, новый закон позволит добиться «значительного сокращения черного рынка, лучшей защиты детей и молодежи и более безопасного продукта для пожилых потребителей».

     

    Теги:
    Борьба с наркотиками Европа Мировые новости Германия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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