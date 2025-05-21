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    13:00, 21 Май 2025 | GMT +5

    В Германии арестованы террористы, подозреваемые в нападении на беженцев

    Федеральный генеральный прокурор Германии выдал ордер на арест членов предполагаемой правоэкстремистской террористической группировки «Последняя волна обороны», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: ТАСС

    Некоторые из них еще подростки, что делает их решимость еще более пугающей, пишет немецкая пресса.

    Задержания прошли в Мекленбурге-Передней Померании, Бранденбурге, Гессене и Тюрингии. Подсудимые обвиняются в том, что являются членами или сторонниками группировки под названием «Последняя волна обороны» — в настоящее время, вероятно, самой радикальной из правоэкстремистских молодежных группировок ФРГ.

    Самому молодому подозреваемому всего 15 лет. Трое членов группировки уже находятся под стражей: 21-летний уроженец Саксонии и двое жителей Тюрингии, одному из которых 18 лет. Двое 15-летних юношей из Бранденбурга временно находились под стражей, но из-за своего юного возраста их освободили, но сегодня утром снова арестовали. Все они обвиняются в совершении или планировании нападений с использованием шариковых бомб.

    Двое 15-летних учеников средней школы Бранденбурга обвиняются в поджоге культурного центра в Альтдёберне в округе Обершпревальд-Лаузиц ночью в октябре 2024 года. Сообщается, что двое тюрингцев совершили нападение на приют для беженцев в Шмёльне в округе Альтенбургер-Ланд. В начале января были разбиты окна и здание подверглось бомбардировке фейерверками.

    21-летний уроженец Саксонии планировал нападение на приют для просителей убежища в Зенфтенберге. При этом он сделал шариковые бомбы для высокой взрывной мощи.

    После ареста пяти человек сегодня следователи установили, что трое подозреваемых — Бенджамин Х., Лэнни М. и Джейсон Р. — играли в группе руководящую роль.

    Одновременно с арестами следователи провели обыски в 13 объектах на территории Саксонии и Тюрингии. Расследование продолжается.

    В этом месяце в Германии запретили группировку «Королевство Германия».

    Теги:
    Терроризм Мировые новости Германия
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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