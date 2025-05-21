В Германии арестованы террористы, подозреваемые в нападении на беженцев
Федеральный генеральный прокурор Германии выдал ордер на арест членов предполагаемой правоэкстремистской террористической группировки «Последняя волна обороны», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Некоторые из них еще подростки, что делает их решимость еще более пугающей, пишет немецкая пресса.
Задержания прошли в Мекленбурге-Передней Померании, Бранденбурге, Гессене и Тюрингии. Подсудимые обвиняются в том, что являются членами или сторонниками группировки под названием «Последняя волна обороны» — в настоящее время, вероятно, самой радикальной из правоэкстремистских молодежных группировок ФРГ.
Самому молодому подозреваемому всего 15 лет. Трое членов группировки уже находятся под стражей: 21-летний уроженец Саксонии и двое жителей Тюрингии, одному из которых 18 лет. Двое 15-летних юношей из Бранденбурга временно находились под стражей, но из-за своего юного возраста их освободили, но сегодня утром снова арестовали. Все они обвиняются в совершении или планировании нападений с использованием шариковых бомб.
Двое 15-летних учеников средней школы Бранденбурга обвиняются в поджоге культурного центра в Альтдёберне в округе Обершпревальд-Лаузиц ночью в октябре 2024 года. Сообщается, что двое тюрингцев совершили нападение на приют для беженцев в Шмёльне в округе Альтенбургер-Ланд. В начале января были разбиты окна и здание подверглось бомбардировке фейерверками.
21-летний уроженец Саксонии планировал нападение на приют для просителей убежища в Зенфтенберге. При этом он сделал шариковые бомбы для высокой взрывной мощи.
После ареста пяти человек сегодня следователи установили, что трое подозреваемых — Бенджамин Х., Лэнни М. и Джейсон Р. — играли в группе руководящую роль.
Одновременно с арестами следователи провели обыски в 13 объектах на территории Саксонии и Тюрингии. Расследование продолжается.
В этом месяце в Германии запретили группировку «Королевство Германия».